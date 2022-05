El vocalista sufre un accidente

En un video de Paparazzamx, se observa claramente al vocalista del Grupo Firme mientras era bajado de la camilla de una ambulancia: “Eduin Caz ingresado a un hospital de la Ciudad de México está madrugada, se rumoraba una arritmia, situación que no ha sido confirmada”.

Después de ver que sus seguidores estaban preocupados por su bienestar les mando un mensaje para decirles que estaba bien: “andan diciendo que fue un ataque cardiaco, algo así, y no, no me pasó eso les agradezco que quieran dar información… También miré en otras páginas que por sobredosis, no mam… no uso drogas me gusta tomar pero no uso drogas, no se dejen engañar”, finalizó en sus aclaraciones Eduin Caz. Archivado como: Estado salud Eduin Caz