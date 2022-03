El Yaki explota y pide que paren con rumores

Eduin Caz, quien está casado, encaró unos rumores de infidelidad con otra mujer en Tijuana, rumores que resultaron ser ciertos, ya que el mismo lo aceptó. Ahora lo que se dice, es que su esposa le habría dado un golpe bajo traicionándolo con uno de sus grandes amigos, El Yaki, según informa Javier Ceriani a Chisme en Vivo.

Cansado de que se esté hablando de dicho tema, El Yaki hizo varias declaraciones en las que niega rotundamente haber mantenido algún tipo de relación con la mujer de Eduin. “Es algo que ya me tiene bien harto, yo no quería hablar del tema, incluso en cierto momento, hablé con mi compadre (Eduin), y yo no soy de hacer estas mam…. pero ya me tiene bien enfadado este pe…”, dijo El Yaki.