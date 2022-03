El intérprete de “La Tóxica” presumió de una figura envidiable a través de sus historias de Instagram, y la página de “Suelta La Sopa”, le dio difusión a esta imagen. Lo que el cantante tal vez no esperaba, es que las mujeres sintieran envidia de su figura, pues muchas aseguran que se ve mejor que ellas.

Recientemente el cantante hizo una fuerte confesión que ninguno de sus fans se esperaba, y dijo que fue rechazado para formar parte de Banda ‘El Recodo’. Esto sufrió en sus primeros años de carrera musical. Los fans de Grupo Firme no tardaron en hablar de la figura del cantante, y Eduin no se esperaba lo que le dirían…

Según los seguidores de ‘Suelta La Sopa’, el intérprete de “Ya Supérame” se ve bastante afeminado, mientras que otros dicen que no es cierto, y se ve super bien. Pues hace unos meses, Eduin tenía otro tipo de cuerpo, pero él ha demostrado que con esfuerzo y dedicación, se pueden lograr grandes cambios.

Los comentarios se llenaron de halagos hacia el cantante y una que otra envidia. “Tiene mas cuerpo de mujer que yo”, “Pensé que era Kunno”, “Se ve demasiado afeminado”, “Ya no ha de tardar de salir del closet”, “Tiene pinta de gay”, “Pensé que era una chica”, “Si se ve que le da con todo”.

“El punto es que esta haciendo actividad física sin importar como se vea, la mayoría de los que critica están en el sofá o la cama sacándose mocos, mientras critican al que por lo menos se preocupa por su salud, en fin, la hipocresía”, “Si eres un gordo o gorda, fea y aparte traumada tu critica no vale. Mejor pónganse a darle duro al gym para que luzcan igual que el y déjense de envidia”.

A pesar del ataque hacia e l vocalista , hay fans que no tardaron en comentar que a la gente no le parece nada, que lo bueno es que se está cuidando y se está ejercitando para verse bien para sí mismo. Además este fin dijo que la gente que critica, es la que menos se cuida:

De acuerdo con el portal ‘Mag’, Eduin Caz pasó el tip para no sentir la cruda en una noche de parranda. Ya que él, si sale una noche a enfiestarse, este es su mecanismo para no sentir estos horribles síntomas post-fiesta. ¿Quieres saber cual es? Toma lapiz y punta que te vamos a decir…

Eduin Caz cuerpo gym: La esposa de Eduin Caz hace compras carísimas

Hace unos días, el vocalista del Grupo Firme subió un video a sus redes sociales donde mostraba algunas de las cosas que más les molestan a todas las esposas, desde no meter la ropa sucia en un bote hasta no lavar los trastes, pero con lo que no contaba Eduin Caz era la sorpresa que le tenía preparada su esposa.

Con más de dos millones y medio de reproducciones, este video de apenas unos cuantos segundos muestra a Daisy Anahy haciendo sus compras en varias tiendas de lo más exclusivas, donde no dudó en comprar artículos de lujosas marcas: “Todos los esposos entenderán. Mi venganza @eduincaz”, escribió la influencer.