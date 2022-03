“¡Ni te vas a casar, burra!” Eduin Caz ofende a una conductora de ‘Hoy’

“A ver tu anillo” Le dijo Andrea Escalona a Jhonny para que le presumiera su nuevo accesorio, “Porque hay un ritual” continuó la conductora de Hoy jugando con el integrante de Grupo Firme, pero después le dijo que no conocía al 100% el dicho ritual que se tenía que hacer porque ella no se ha casado.

Para tratar de pasar el momento incomodo después de ofenderla, Andrea señaló el costoso collar que Eduin lucia en la entrevista para el programa Hoy: “Estas no las trae ni Christian Nodal” y el vocalista continuo bromeando diciéndole “Es que estas son imitación, salen en las maquinitas”.

Entre las risas por lo que dijo Andrea Escalona, el vocalista principal de Grupo Firme, Eduin Caz, le dijo: “¡Ni te vas a casar, burra!”, lo que desató más gracia entre los participantes de la agrupación y la conductora de Hoy solo le pudo contestar que no le importa con quién se case.

Eduin Caz ofende conductora: “No le hagan caso a Eduin”, dice el público a Andrea Escalona

Entre los comentarios en redes sociales por lo que le dijo vocalista de Grupo Firme a la conductora de Hoy, se encuentran unos que despotrican a Eduin Caz: “Si un individuo como éste me llamara ‘burro’ no me preocuparía. Solo hay que verlo y escuchar la música que toca su ‘grupo’ para saber de qué estoy hablando”

“El burro mal educado es él, creo que es huérfano de nacimiento porque no tuvo educación”, “Ese tipo es un naco sin educación, el es el burro, solo escuche, ni hablar sabe”, “La gente hace famosos a gente como este sujeto que se crece por la disque música que toca.” Estos son uno de los comentarios en respuesta al cantante por como llamó a la conductora.