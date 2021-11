Eduin Caz no escatima y le regala un tremendo auto de lujo a amigo

Se lo da en agradecimiento por su amistad y lealtad

El vocalista cada día gasta más su dinero ¡Carrazo de lujo! Eduin Caz, vocalista principal de Grupo Firme, sorprendió en redes sociales al compartir el momento en el que le daba a su más grande amigo un tremendo regalo de lujo, el cual consistía en un auto último modelo con motivo de su cumpleaños, provocando la euforia de muchos. Fue hace unos días atrás cuando la agrupación de música regional mexicana, Grupo Firme tomó desprevenidos a todos cuando en pleno concierto, el novio de Johhny Caz, hermano de Eduin, le pedían matrimonio a la mitad de su presentación en el Madison Square Garden. EL TREMENDO REGALO QUE LE DIO A SU AMIGO Tras esto, Grupo Firme se ha mantenido en el centro de atención del público gracias a esta propuesta, sin embargo, en esta ocasión el que sorprendió a todos fue Eduin Caz, vocalista principal de la banda al mostrar el tremendo regalo que le dio a uno de sus más grandes amigos de muchos años. A través de sus historias en Instagram, el cantante de 27 años compartió una serie de videos, en donde les presumía a sus millones de seguidores el regalo que le había dado a su amigo Luis Alaniz, en donde le agradeció por “su amistad y lealtad” hacía él.

EDUIN CAZ LE DA DE REGALO UN LUJOSO AUTO A SU AMIGO De acuerdo con el portal El Imparcial, en sus historias de Instagram, Luis Alaniz publicó primer este video grabado por una de las personas enviadas por Eduin Caz, quien para ese entonces no tenía ni la mejor idea de que se trataba del lujoso automóvil que los había transportado. Y es que en el video, se ve como el equipo del interprete mexicano le entregaba a su amigo una bola de papel con el logo de la marca Nike, diciéndole que había sido el vocalista de Grupo Firme quien le había dado este regalo con motivo de su cumpleaños y su amistad con el cantante.

EDUIN CAZ LE DA LUJOSO REGALO A SU AMIGO POR SU LEALTAD Los chicos, quienes le dieron el regalo a Luis Alanis, amigos del cantante, aseguraron que era un detalle por parte de él, afirmándole que Eduin le agradecía por todos estos años de lealtad y la bonita amistad que habían formado desde hace varios años con el mexicano: “Este regalito te lo manda Eduin, más que nada, te lo da por tu amistad, we, de lealtad, ya sabes ¿no? Desde los comienzos ha estado con él. Carnalito, pues disfrútalo. Ábrelo, we, a ver si te queda”, le dijo uno de los amigos de Eduin a Luis, sin revelar aún el tremendo regalo que le aguardaba.

EL LUJOSO REGALO DE SU AMIGO SE TRATA DE UN SEDÁN ÚLTIMO MODELO Tras estas palabras, el amigo del vocalista, un tanto nervioso y sin saber que se trataba de un automóvil de lujo, abrió el paquete pensando que era ropa o unos tenis, pero baya sorpresa que se llevó al darse cuenta de que se trataba de un lujoso automóvil, el cual estaba estacionado en su entrada. El portal ‘El Imparcial’ señala que se traba de un carro sedán, último modelo, color negro, el cual, para despistar el regalo inicial, los enviados por Eduin Caz llegaron con él, para que el amigo del cantante no sospechara que ese automóvil era en realidad para él.

EL AMIGO DE EDUIN CAZ NO SE ESPERABA ESTE LUJOSO REGALO En el video, el cual como bien mencionamos fue compartido por Eduin Caz, se logra observar cómo sus amigos, incluso sentado en el área del piloto, no se podía creer el tremendo regalo que el vocalista le había dado, preguntándose si en realidad era de él o si se trataba de una broma: Ante esto, el amigo que lo acompañaba señalaba que estaba bien si lloraba, y que contaba con él los papeles necesarios del nuevo auto de lujo que le regaló el vocalista: “Se vale llorar, eh, en serio viejo, todo tuyo. Aquí tengo los papeles”, señaló el chico que había sido participe de la sorpresa.

EDUIN LUNA NO ESCATIMÓ EN REGALO PARA SU AMIGO Durante todo este video, se logra ver como el joven aún se encontraba atónito por la situación, mientras que el otro joven que le dio el regalo a su amigo Luis Alanis, señaló lo feliz que se encontraba por ser parte de esta sorpresa: “Hoy fui parte de este regalo tan fregón que se aventó mi compita Eduin”. Por su parte, el vocalista principal de Grupo Firme compartió este mismo video, y le deseó un feliz cumpleaños a su amigo y le agradeció por ser el gran amigo que siempre ha sido: “Feliz cumpleaños, mi prieto. Sabe que lo quiero mucho”, escribió al pie del video.

¿SE LE SUBIÓ LA FAMA? REVELAN QUE EDUIN CAZ GASTÓ MILES DE DÓLARES Antes de que se diera a conocer el lujoso regalo que Eduin Caz, integrante de Grupo Firme le había dado a uno de sus más grandes amigos, el vocalista ha estado de vuelta en el ojo del huracán, pues según lo reportado por ‘El Heraldo de México‘, Eduin sin pensarla dos veces decidió gastar miles de dólares, y como siempre se les ve disfrutando a lo grande de sus riquezas luego luego surgieron las dudas y opiniones de que el vocalista despilfarró su dinero a lo tonto. Eduin Caz no escatima en sus gastos, pues prefiere vivir lleno de comodidades que pasar algunas incidencias, tal cual lo vivió recientemente con su familia cuando intentaba viajar con ellos a Estados Unidos, y al presentárseles algunos inconvenientes, no dudó en gastar $57 mil dólares. ¿Quién no quisiera tener esa gran oportunidad de resolver un dos por tres los problemas?.

ESTA FUE LA RAZÓN POR LA QUE EDUIN CAZ VOCALISTA DE GRUPO FIRME GASTÓ SEMEJANTE SUMA El vocalista siempre está al pendiente de su familia y siempre lucha por darles lo mejor sin importar cuanto dinero sea el que gaste, y no todo es miel sobre ojuelas para sus integrantes y en esta ocasión le tocó pasar por una racha a Eduin Caz y aquí te contamos la razón por la cuál tuvo que gastar más de 50 mil dólares de un jalón. Resulta que al viajar con su familia y todos los integrantes de la banda a Estados Unidos, la aerolínea no le quería permitir el viaje a una de sus hijas, Geraldine, a pesar de contar con todos sus papeles al día, por eso, el cantante tuvo que solucionar de inmediato, aunque eso le generara gastos imprevistos. El músico no dudo en gastar 57 mil dólares en un solo día, esto con el objetivo se trasladar a su familia en su avión privado.

LA SITUACIÓN QUE HIZO GASTAR 57 MIL DÓLARES En una conversación con Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño quien tiene un canal de YouTube en el que invita a algunas celebridades de la industria grupera, Eduin Caz describió el amargo momento que vivió su familia y que fue lo que tuvo que hacer: “No me dejaron cruzar a mi hija a Estados Unidos volando, no sé por qué, mi niña trae su acta americana, su pasaporte mexicano, no la dejaron subir, entonces les dije a la familia, ‘regrésense’, porque a los muchachos del grupo no los quiero bajar del avión”, fueron palabras de Eduin mientras conversaba con Ernesto Barajas de El Heraldo de México.

EL VOCALISTA DE GRUPO FIRME SE TORNÓ MOLESTO ANTE LA SITUACIÓN Ese día a través de sus historias de Instagram, Eduin hizo público el mal momento que había pasado, conversando con Barajas, el cantante aseguró que su familia no tenía por qué atravesar este tipo de situaciones estresantes y por ello, no escatimaba en gastar lo necesario para que su familia pudiera viajar sin ningún tipo de problemas. Sin duda, esto demuestra el amor que le tiene a su esposa e hijos, a quienes trata demostrándoles en todo momento lo importantes que son para él. Sin dudas la vida tiene tantas cosas preparadas y lo peor es que es como el clima, totalmente impredecible no sabes en que comento las cosas van a cambiar y no sabes que tipo de situación te puede tocar. La ventaja del vocalista es que en el momento contaba con la cantidad que necesitaba gastar, pero también a causa de que la aerolínea no quisiera cruzar a su hija tuvo que hacer de lado otros planes.