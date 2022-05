“No puedo usar fuego, pirotecnia, no ‘que la iluminación de la plazuela no se puede usar’, ‘tampoco la usamos no pasa nada’ y al último me dijeron ‘mira te vamos a prender las pantallas nada más, sin reflectores, sin nada de nada’… Entonces era muy estresante y yo ya andaba como malo, entonces lo disfrute al máximo y tomé”, dijo. Archivado como: Estado salud Eduin Caz.

“El día viernes fue un día muy estresante porque llovió, cayó granizo pero imagínate tener la responsabilidad de más de 50 mil gentes y realmente a mi no me gusta cancelar eventos que era lo más probable que iba a pasar porque me dijeron ‘se tiene que cancelar, se va a cancelar'”, expresó el vocalista de Grupo Firme señalando que no podía usar tanta producción en su presentación más que las pantallas, sin reflectores ni pirotecnia, cosa que le causó estrés.

“Tomé mucho porque estaba como molesto pues, enojado y no me podía concentrar, entonces lo que pasó es que me puse borracho el viernes y sí se van tiempo atrás los que son mis verdaderos fans saben que tengo una hernia hiatal crónica que me habían dicho que pues la tomadera tenía que controlarla, es más hasta cancelarla, verdad, y ese día a mí se me olvidó por completo”, argumentó Eduin Caz.

“Llegué al hotel y me pegó un dolor, como una acidez pero era un dolor como en el corazón y en la espalda que me caí, me derrumbé, entonces cuando sentí que pasa eso, sentí yo caliente todo el pecho, todo el cuerpo, la pansa pero como si me prendieran fuego pero más por la espalda fue cuando ya no aguanté y me desvanecí”. Archivado como: Estado salud Eduin Caz.

Negó rotundamente el haber sido hospitalizado por sobredosis

“Y ya llegó la ambulancia y me llevaron a un hospital, llegué me canalizaron y me pusieron para el dolor, saliendo de la clínica le hable al especialista que me trata de lo de mi hernia y todo va en lo mismo pues, de que la misma acidez si no busca la manera de salir pues entonces la acidez me quemó todo por dentro”, expresó.

“Pero eso fue lo que pasó, porque ya mire que andan diciendo que fue un ataque cardiaco, algo así, y no, no me pasó eso les agradezco que quieran dar información… No es cierto que tienen contacto con gente de mi equipo y si es así díganme como se llaman para correrlos porque les están dando información errónea. También miré en otras páginas que por sobredosis, no mam… no uso drogas me gusta tomar pero no uso drogas, no se dejen engañar”, finalizó en sus aclaraciones Eduin Caz. Archivado como: Estado salud Eduin Caz. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.