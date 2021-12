Vocalista de Grupo Firme hace lo que nadie hubiera esperado… otra vez

Eduin Caz le habría sido infiel nuevamente a su esposa Daisy Anahí

“Ese naco además es todo un mentiroso y farsante”, expresan en redes sociales ¿Qué está pasando? Desde el viernes por la noche, el nombre del cantante Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme, se volvió tendencia en redes sociales luego de un video que lo muestra dormido en lo que se supone es la cama de un motel, por lo que los rumores de una supuesta infidelidad a su esposa Daisy Anahí se hicieron presentes. A través de Twitter, se puede observar un video de apenas unos cuantos segundos donde se alcanza a leer “Anahí quedó…”, además de que alguien le había escrito a la supuesta amante del artista: “Pruebas, que si no quedas como la otra solo por hacer polémica”. La ‘amante’ de Eduin Caz subió este video De acuerdo con información de Infobae, Stephanie Hernández, la supuesta amante de Eduin Caz, compartió un video donde afirmó que recibió un mensaje por parte de la esposa del vocalista del Grupo Firme, Daisy Anahí, quien la cuestionó sobre la fidelidad de su pareja. “En el año 2019, en el mes de octubre, vino Grupo Firme a mi ciudad y yo, para ese entonces, ya estaba formando una amistad con uno de los integrantes, el cual, el día del concierto me invitó al after. Ya estando en el after, él se acercó y me empezó a sacar plática… yo no tenía idea que estaba casado, sólo sabía que tenía un hijo”, expresó la joven.

“Esa noche pasó lo que pasó” “Esa noche pasó lo que pasó y ya, eso es todo”, escribió la joven sin imaginar todas las reacciones que se hicieron presentes en las redes sociales, donde el cantante Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme, no quedó muy bien parado: “El problema es que él tiene como 12 años ya con su pareja”, “Todos son iguales”. “Pobre de la esposa, no se merecía esta humillación por parte de su esposo ni de la otra señora”, “Y el ped… no es tanto que el Eduin Caz fuera infiel, es que muchas creíamos en el amor por él, era su compromiso con el pueblo”, “Eduin Caz es el típico caso de vato que llama ‘tóxica’, ‘loca’, ‘enferma’ a su esposa cuando tiene algún tipo de desconfianza hacia él por ser infiel, un caso muy visto” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

La reacción de Eduin Caz Hasta el momento, el vocalista del Grupo Firme no ha dado declaración alguna en sus redes sociales de este video que confirma que le habría sido infiel a su esposa, pues aparece acostado en una cama mientras duerme placidamente sin darse cuenta que su ‘amante’ lo estaba grabando. Mientras que en su cuenta de Twitter su última publicación la hizo el 30 de mayo, en la cuenta oficial de Instagram de Eduin Caz, donde tiene más de 5 millones de seguidores, se puede ver un video de unos cuantos segundos del tema que grabó con el cantante colombiano Maluma (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Eduin Caz da lección a su esposa por ‘tóxica’ Aunque no se revelan detalles de la fecha exacta en que ocurrió este ‘penoso’ momento, en Twitter se encuentra un video, para ser precisos en la cuenta Lo + viral, donde el cantante Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme, le da una lección a su esposa, Daisy Anahí, por ‘tóxica’. Con su muy peculiar estilo, el artista comentó que había estado ocupado todo ese día y no le había dado tiempo de ir al gimnasio, y cuando llegó a casa, le avisó a su mujer que iría al gym, pero no le creyó para nada: “¿A estas horas de la noche? Me dice que no me creía. Súfrale por tóxica” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Ojo de loca no se equivoca”, tunden al vocalista del Grupo Firme No pasó mucho tiempo para que internautas, al ver este video, le echaran en cara a Eduin Caz la publicación en la que supuestamente le habría cometido infidelidad a su esposa: “Por ‘tóxica’, cuando ella ya sospechaba que él la engañaba y aún así el vato se atreve a decirle que es tóxica por sospechar la verdad”, “Ojo de loca no se equivoca”. “Ese naco además es todo un mentiroso y farsante”, “No sé quien sea, pero que asco”, “Con el desmother de Eduin Caz, sólo pienso en lo expuesta que debe sentirse la esposa y me da un ching… de coraje”, “No ha sido un buen día, pero al menos no soy Eduin Caz”

¿Un matrimonio perfecto? Cómo es sabido por sus miles de fanáticos, el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, está actualmente casado con su esposa Daysi Anahy, con quien lleva un matrimonio de casi 12 años, conociéndose en el 2009 cuando el cantante apenas iniciaba su carrera y casándose por fin en el año 2015. Y es que, a pesar de que muchos e incluso la pareja ha asegurado que su matrimonio es bastante fuerte y sólido, a tal grado de que incluso ellos lo muestran como “perfecto”, muchos han acusado al cantante de serle infiel a su esposa en múltiples ocasiones, y en esta ocasión una chica ¿salió a desenmascararlo?

Una chica en redes sociales tachó a Eduin Caz de serle infiel a su esposa Fue a través de la cuenta de Instagram del programa Chisme No Like en donde se recuperó un video donde aparecía una tiktoker que daba a entender que el cantante Eduin Caz le había mandado diversos mensajes para verse y salir un rato, y para acabarla, compartió varias capturas de la supuesta conversación en donde el vocalista presuntamente le era infiel a su esposa. En el video, compartido este 30 de noviembre, se ve como la chica, la cual se desconoce su nombre, pero su usuario es @soybienmamonaokkk, estaba haciendo uno de los tantos trends que había en la plataforma de TikTok, fue ahí en donde ‘desenmascaró’ al cantante.

¡Le rogaba por verla! Al inicio, se logra ver un pequeño video en el que aparecía la chica con un rostro bastante coqueto, mientras que en la descripción asemejó muy probable a la relación que tenía Eduin Caz con su esposa Daysi, acusándolo de infiel y revelando que “casi le rogaba para poder verse”: “Se me podrán quemar las tortillas, pero nunca quemar al cantante que me rogaba que nos viéramos cada que venía a Tijuana aunque tuviera 12 años de relación perfecta con su esposa”, escribió la chica, ¿a alguien más le suenan estas palabras? Pues a los seguidores de TikTok, quienes no dudaron en pedirle pruebas.

Muestra las ‘pruebas’ de que Eduin Caz le fue infiel a su esposa Después de haber publicado este video, muchos de los usuarios de TikTok le pidieron a la joven que mostrara pruebas para ver si esto era cierto, y el cantante de 27 años le estaba siendo infiel a su esposa tras doce años de relación, a lo que la usuaria, sin tapujo alguno, las mostró. La chica mostró varias capturas de pantalla, en donde presuntamente se podían ver los diversos mensajes que Eduin Caz le mandaba, los cuales le pedían a la joven verse, ya que él se encontraba en Tijuana: “Necesito verte mujer, estoy en Tijuana, márcame”, se podía ver en los mensajes de texto.

Nadie le cree Por su fuera poco, la chica, que acusó a Eduin Caz de hacerle infiel a su esposa con ella, señaló que en sus redes sociales tenía aún más de esas presuntas conversaciones, sin embargo, algunos usuarios no creen que sus pruebas sean reales, ya que consideran que parecen todo un montaje de parte de ella. Una usuaria en redes sociales comentó que la verdad no creía que el vocalista usara su cuenta oficial para intentar algo con alguien que no fuera su esposa, ya que lo consideraba demasiado arriesgado y fácil de probar: “No hay hombre fiel, pero sí astuto, no creo que él sea tan pend*** para mandar a lo descarado ese tipo de mensajes en su cuenta personal, estas morras solo quieren sus 5 minutos de fama”.