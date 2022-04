Eduin Caz lanza reportero: Al vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, parece que le gusta meterse en problemas o los problemas siempre lo siguen a él. Hace poco fue criticado por llevarse a su esposa de vacaciones porque “trataba” de compensarla por sus infidelidades. Ahora se me metido en controversia por una mala acción que hizo a un reportero.

“Es que tanto se les sube el estiércol a la cabeza que terminan por hacer estas estupideces y otras más”. “De seguro ya estaba borracho, es una persona sin educación”. “Que page el micrófono y si pasara un accidente de electrocutado a quien le echan la culpa, se pasan”. “¿Pero por qué no le quitaron todo?, si algo le pasara ojalá el Eduin se hiciera responsable”

Eduin Caz lanza reportero: Primer concierto sin playera

Antes de que se hiciera publico el video donde Eduin Caz lanza a un reportero al agua, el integrante de Grupo Firme causó otro revuelto en redes sociales. El intérprete decidió que sería buena idea hacer su primera presentación sin ponerse una camisa: “El día de ayer fue el primer di que me anime a cantar sin playera. Me siento contento con el cambio de mi vida. No es nada fácil, pero voy en proceso firme”, publicó en Instagram.

Ante estos, algunas de sus seguidoras le dejaban comentarios donde le daban algunos piropos: “Me encanta la seguridad y la autoestima”. “Todo el sacrificio que luzca amigo!”. “Voy a ir a CDMX solo para ver tus pectorales”. “Encuerate siempre”. “Ay se ven los cuadritos. Enfocado en la victoria”