“Mi carnal @elboribarber por venir desde Miami y hacer tu magia en el cabello”, cabe destacar que actualmente Eduin Caz trae un estilo bastante colorido en el cabello, llenos de emojis de diversos colores. “Y por último pero no menos importante a mi familia que siempre están a mi lado apoyando mis locuras”, lamentablemente la triste noticia de su ausencia en los escenarios llegaría después de esto.

“TENGO QUE ESTABILIZAR MIS EMOCIONES” DICE EDUIN CAZ AL REVELAR QUE SE ALEJARA DE LOS ESCENARIOS

Sin que sus más de 4 millones de seguidores se lo esperaban, el cantante de Grupo Firme informó que se alejará por un tiempo de los escenarios, afortunadamente solo sería por un tiempo corto, ya que debía de arreglar ciertos pendientes que tenía respecto a su vida privada y que requerían de su atención:

“Los amo familia (Fans) casi casi me despido de ustedes por unos meses por qué me retiro a descansar solo falta terminar la gira 2021 y me pondré ausente ya que tengo que estabilizar mis emociones y regresar con más ganas en el 2022”, confesó en su publicación, la cual fue publicada el pasado 19 de noviembre, un día después de la ceremonia de los premios Grammy.