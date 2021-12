“Si hacen memes o algo, mándenlos que los voy a compartir porque están buenísimos. Y a la señorita que quería fama, ahí está su fama. Yo, pues gracias a Dios estoy bien con mi familia. Pues no puedo decirles nada más, gracias por hacerme tendencia número uno. Les mando un fuerte abrazo, Dios me los bendiga a todos, tema aclarado no queda más que decir.”, finalizó Eduin en redes sociales.

¿La joven contestó?

A través de redes sociales, la joven que compartió el video de la infidelidad contestó al video que subió Eduin y mencionó que nunca lo ‘extorsionó’ como afirma el cantante y que las personas que la conocen saben la realidad de lo sucedido. Stephanie, dijo que ella no tenía necesidad de pedir dinero a nadie por un video.

“¿Qué no me topa? Eso no me decía cuando estaba arriba de mí, ¿verdad? Yo jamás quise extorsionar a nadie, la raza que me conoce sabe que yo no soy así. Yo tengo mi propio dinero que gano trabajando, no necesito hacer cosas así pero equis. Doy por concluido este tema, a mi ni me digan ni me pregunten nada”, escribió la joven a través de redes sociales.