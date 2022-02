¡Por primera vez! En reveladora entrevista, el cantante Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, revela cómo supo que su hermano, Jhonny, era gay, además de confesar que tuvo que vender ropa en un tianguis cuando las cosas no iban bien en el ahora muy exitoso grupo musical.

Poco después, Eduin Caz contó que luego del divorcio de sus padres, él y su hermano Jhonny se fueron a vivir con su mamá, quien al poco tiempo comenzó una relación con su padrastro, de nombre Eliseo, a quien dice que quiere y respeta mucho. Ya no regresaría Culiacán, Sinaloa.

“Era ‘bien burro’, me salía de la clase a jugar a los columpios, a las resbaladillas, y mi mamá no sabía qué hacer conmigo, entonces yo era un desastre y fue cuando nos venimos a Tijuana”. A continuación, se le preguntó por su hermano Jhonny, quien es dos años menor que él, aunque muchos creían que Eduin era más grande.

¿Cómo era la relación con su hermano?

“(Jhonny y él) nos llevábamos bien porque en su momento eran gustos totalmente diferentes. Yo siempre platico esta historia que estábamos chiquitos y yo pedía mis piñatas de Goku y mi hermano de payasito para maquillarse, todo mundo nos dábamos cuenta”, contestó Eduin Caz a la pregunta de cómo era la relación con su hermano cuando eran niños.

“El que es gay no se hace gay, naces con eso, así es, así eres, así naciste. Realmente no es que (su hermano Jhonny) haya salido del clóset. Cuando le presentó al novio a mi mamá, ella le dijo que le dijera algo que no supiera y ya, se acabó el tema”, finalizó el vocalista de Grupo Firme. Archivado como: Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, revela cómo supo que su hermano era gay