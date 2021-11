Eduin Caz no escatima en sus gastos, pues prefiere vivir lleno de comodidades que pasar algunas incidencias, tal cual lo vivió recientemente con su familia cuando intentaba viajar con ellos a Estados Unidos, y al presentárseles algunos inconvenientes, no dudó en gastar $57 mil dólares. ¿Quién no quisiera tener esa gran oportunidad de resolver un dos por tres los problemas?.

Resulta que al viajar con su familia y todos los integrantes de la banda a Estados Unidos, la aerolínea no le quería permitir el viaje a una de sus hijas, Geraldine, a pesar de contar con todos sus papeles al día, por eso, el cantante tuvo que solucionar de inmediato, aunque eso le generara gastos imprevistos. El músico no dudo en gastar 57 mil dólares en un solo día, esto con el objetivo se trasladar a su familia en su avión privado.

La situación que hizo gastar 57 mil dólares a Eduin Caz

Eduin Caz gastó miles de dólares. En una conversación con Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño quien tiene un canal de YouTube en el que invita a algunas celebridades de la industria grupera, Eduin Caz describió el amargo momento que vivió su familia y que fue lo que tuvo que hacer. “No me dejaron cruzar a mi hija a Estados Unidos volando, no sé por qué, mi niña trae su acta americana, su pasaporte mexicano, no la dejaron subir, entonces les dije a la familia, ‘regrésense’, porque a los muchachos del grupo no los quiero bajar del avión”, fueron palabras de Eduin mientras conversaba con Ernesto Barajas de El Heraldo de México.

Lamentablemente, tuvo que buscarle un vuelo aparte a su familia, pues de lo contrario, terminaría afectando también la llegada del resto de los integrantes al país americano, en donde tenían un compromiso musical. “Mi familia comprende ese rollo, se regresaron a Tijuana y de Tijuana cruce yo con la niña, el avión mío lo tuve que mandar directamente a Guadalajara para que los trajera porque no había vuelos, en esa vueltecita me gasté 57 mil dólares, no más por el chistecito de Volaris”, argumentó.