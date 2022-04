Eduin Caz fue ‘acosado’ por fans y no pudo disfrutar de sus vacaciones

El vocalista se ha consolidado como una figura importante en los medios, ese del cual todos hablan, debido a su forma de ser tan extrovertida, y por catalogarse como un artista que no tiene pelos en la lengua. El cantante además se ha visto envuelto en polémicas, como por ejemplo la infidelidad que le hizo a su esposa. Caz estuvo de vacaciones recientemente, pero al parecer no le salieron como esperaba…

Eduin Caz fue acosado: Hubo muchos comentarios al respecto

La gente vio la publicación en el Instagram de ‘Chica Picosa’ en donde comentaron sus respectivas puntos de vista ante la situación que vivió el cantante. “Es que la gente si se pone bien intensa”, algunos se pusieron a defender a Eduin. “Pero aún así no pierde la sencillez, no sean tan duros criticando, ellos también necesitan descansar”.

“Así uno no puede descansar a gusto pues oye, si son sus vacaciones…”, unos no defendieron al cantante y se pusieron en su contra: “Se me hace una payasada de abandonar sus vacaciones por los fans, si el no quisiera que se supiera, no estuviera posteando tanto, muchos lo hacen hasta que se regresan a su casa…pero le encanta llamar la atención”.