El cantante Eduin Caz agradeció la invitación de la jefa de Gobierno e impulsó a los jóvenes a que luchen por conseguir sus sueños:”Quiero demostrarles a todos que los jóvenes podemos hacer muchas cosas, cambiar estereotipos y lograr lo que nos proponemos. No me queda más que agradecerles a todos”.

Sale a ‘dar la cara’

Con un mensaje que compartió en sus historias de Instagram, Eduin Caz trató de calmar a sus admiradores, quienes se preocuparon al verlo en una camilla y enterarse que había sido hospitalizado de emergencia: “Esto bien, familia, acabo de agarrar mi celular. Más tarde me reporto. Solo quería que supieran que estoy bien. Gracias”.

Cabe destacar que a muchos no les pareció que Grupo Firme haya sido reconocido por las autoridades de la Ciudad de México: "No estoy de acuerdo en entregar reconocimiento a grupos que no aportan nada importante a la sociedad. Hay cosas más importantes y personas que aportan mucho, como bomberos, enfermeras, protección civil, grupos de activistas etc., a estas personas son a las que les tendría que dar un espacio y reconocer su trabajo por aportar mucho a nuestra sociedad, no a estos tipos de grupos que no aportan nada bueno".