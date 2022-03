¿Hay problemas en el matrimonio del cantante Eduin Caz?

Daisy Anahy, esposa del vocalista del Grupo Firme, le vacía la tarjeta de crédito

“Todos los esposos entenderán”, dijo la influencer La influencer Daisy Anahy, esposa de Eduin Caz, se cobra venganza de todo lo que su marido le debe y le vacía la tarjeta de crédito. A raíz del gran éxito que ha tenido el cantante al frente del Grupo Firme, los rumores de una posible separación entre la pareja han ido cobrando fuerza. Hace apenas unos meses, se hizo viral un video donde una supuesta amante del artista lo graba mientras está dormido, y aunque él mismo se encargó de aclarar la situación, internautas dudaron de las palabras de Eduin y se pusieron del lado de Daisy Anahy, incluso varios famosos le ‘aplaudieron’ lo que hizo recientemente. Eduin Caz reconoce que no es ‘el hombre perfecto’ Fue a mediados de enero pasado que la pareja formada por el cantante Eduin Caz y la influencer Daisy Anahí compartieron una serie de imágenes en sus redes sociales con motivo de su séptimo aniversario de matrimonio, tiempo en el cual, como todas las parejas, han sufrido sus altas y bajas. “Felices 7 años de casados. Gracias por estar a mi lado, mi reina, no soy el hombre perfecto, pero me esfuerzo por ser el hombre de tu vida. Gracias por mi sorpresa. Te amo @anahydpg”, escribió el vocalista del Grupo Firme, por lo que las felicitaciones de sus seguidores no tardaron en hacerse presentes (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

La esposa del vocalista del Grupo Firme confunde a sus seguidores “Nuestra familia sigue creciendo. Denle la bienvenida a Luna”, escribió Daisy Anahí hace apenas unas semanas para acompañar una imagen en la que aparece junto a su esposo, Eduin Caz, y sus dos pequeños hijos, y cuando todos esperaban verle una ‘pancita’ de embarazo, se dieron cuenta que se refería a la mascota de la familia. Entre las personas que reaccionaron a esta tierna imagen se encuentran los cantantes Cristal Meza y Javier G, mejor conocido como El Tamarindo, así como Bertha Ocaña, hermana del fallecido actor Octavio Ocaña (quien interpretó Benito en la serie Vecinos), y la cuenta del programa El Gordo y La Flaca.

¿Todo está bien entre Eduin Caz y Daisy Anahy? Como si quisieran dejar en claro de una vez por todas que entre ellos las cosas van de lo mejor, Eduin Caz y su esposa, Daisy Anahy, se dejaron ver en un par de imágenes en plena ‘rumba’, por lo que las reacciones de sus fans se hicieron presentes de inmediato: “Qué buena rumba. Me encantas”, expresó la influencer. “Hermosa pareja, muchas bendiciones”, “Qué hermosos, los amo”, “Preciosos”, “Qué bonita pareja, les deseo lo mejor, tan guapos”, “Tan lindos”, “Guapísimos”, expresaron seguidores tanto de Daisy Anahy como del vocalista del Grupo Firme, quien está a unos días de presentarse en una serie de conciertos en el Foro Sol de la CDMX.

“Todos los esposos entenderán”, dice la esposa del vocalista del Grupo Firme Hace unos días, el vocalista del Grupo Firme subió un video a sus redes sociales donde mostraba algunas de las cosas que más les molestan a todas las esposas, desde no meter la ropa sucia en un bote hasta no lavar los trastes, pero con lo que no contaba Eduin Caz era la sorpresa que le tenía preparada su esposa. Con más de dos millones y medio de reproducciones, este video de apenas unos cuantos segundos muestra a Daisy Anahy haciendo sus compras en varias tiendas de lo más exclusivas, donde no dudó en comprar artículas de lujosas marcas: “Todos los esposos entenderán. Mi venganza @eduincaz”, escribió la influencer.

Se ponen del lado de Daisy Anahy Varios famosos, entre ellos Beto Sierra, la empresaria Kenia Ontiveros, esposa de Larry Hernández, y hasta su propio cuñado Jhonny Caz se pusieron del lado de la influencer Daisy Anahy, quien sin remordimiento alguno le vació la tarjeta de crédito a su esposo Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme. “Le salió cara la bromita”, “Esa misma sería mi forma de vengarme”, “Me las voy a cobrar así con el tóxico, jaja, no me ha hecho nada, pero antes que me haga algo, deja me voy a vengar primero”, “Después del engaño, tú pasa la tarjeta donde sea”, “Qué ganas de vengarme de esa manera”, “Mientras él anda pisteando, tú gastando”, expresaron algunos usuarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Surge ‘colaboración’ en el ring entre Canelo y Eduin Caz Una nueva “colaboración” surgió entre el boxeo y el regional mexicano. Y es que el pugilista jalisciense, Saúl “Canelo” Álvarez compartió el ring con el grupero Eduin Caz, del Grupo Firme. Fue el intérprete quien compartió en redes sociales videos e instantáneas sobre el encuentro en el lugar de concentración del deportista, en Estados Unidos. Entre el material hay un clip donde Caz está atento a los consejos que le ofrece “Canelo” y luego, al son de Ya supérame, que se escucha de fondo, uno de los temas más sonados del intérprete y su banda, comienzan a entrenar”. Todo ocurre sobre el entarimado. Las redes sociales ‘explotaron’.

‘Encuentro de titanes’ La popularidad del cantante Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme, lo ha hecho codearse con otras celebridades del espectáculo, como el también cantante Maluma, con quien recientemente realizó una colaboración musical que fue todo un éxito. En unos días más, se presentará junto a sus compañeros en el Foro Sol de la CDMX. Por su parte, Saúl Álvarez no es la primera vez que manifiesta su gusto por el género regional mexicano, en especial por la música de artistas como Julión Álvarez y Vicente Fernández. Canelo se prepara para su próxima pelea del 7 de mayo ante el ruso Dmitry Bivol, quien pondrá en juego el cetro Semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (Con información de Agencia Reforma).