Hace un par de días el vocalista de Grupo Firme, subió una fotografía en la playa con su esposa, la pareja se veía muy feliz disfrutando de su descanso, el matrimonio se encontraba en la bella playa de Hawaii, la pagina de Instagram “Chisme en vivo” dio a conocer las imágenes en sus post, pero los fanáticos no se lo tomaron bien.

Eduin Caz esposa infiel: el vocalista de grupo firme últimamente ha estado en la boca de todos por los rumores de infidelidad que le han surgido, Eduin Caz trata de mantenerse al margen de estos problemas, pero no ha salido a hablar bien sobre lo que esta pasando, su esposa es la más afectada pues le llueven comentarios.

En los comentarios donde atacan Daisy Anahy, se encuentran algunos que la critican de dejarse engañar por parte de Eduin Caz, pues muchos aseguran que el dinero del vocalista es la compensación a su esposa por ser infiel: “Pues mínimo aguanta cuerno con dinero no que otras aguantan un pobre”

Los rumores de infidelidad no han dejado en paz a Eduin Caz desde hace algún tiempo pues ahora que acuerdo con Mag El Comercio , ahora le fue infiel a Daisy con una chica trans, tal parece que al vocalista de Grupo Firme le gusta estar dentro de la polémica o no se siente bien en su casa como muchos lo aseguran.

De acuerdo con El Universal, a finales del año pasado se dio a conocer un vídeo donde el vocalista de grupo firme Eduin Caz está haciéndole infiel a su esposa pues en dichas imágenes se muestra el cantante durmiendo en una cama con una mujer que no es Daisy Anahy, la noticia círculo por mucho tiempo en redes sociales.

Entre las risas por los comentarios en medio de la entrevista Andrea Escalona, el vocalista principal de Grupo Firme, Eduin Caz, le dijo: “¡Ni te vas a casar, burra!”, lo que desató más gracia entre los participantes de la agrupación y la conductora de Hoy solo le pudo contestar que no le importa con quién se case.

¡No beses a tu hija en la boca!

En la entrevista con Andrea Escalona dónde Eduin la llamó “burra”, el vocalista de grupo firme dijo que en sus redes sociales ellos suelen ser un poco más reservados, pero les gusta mostrar lo que viven día a día y les gusta compartir algunos momentos familiares, y el intérprete recientemente publicó una foto con su hija pero algunos lo criticaron ya que le estaba dando un beso en la boca a su pequeña hija.

“No le den besitos a sus hijos en la boca”, “En que mundo vives, los padres no deberían de besar a sus hijos en la boca”, mientras que otros seguidores del cantante lo defendían “Reina por Dios es el papá no tiene nada de malo que le dé un beso en la boca a su hija!”, “No sean ridículos, es su papá y no hay problema en que le de un beso”