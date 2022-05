En dicho video se le puede observar a Eduin Caz siendo escoltado por sus guardaespaldas, pues a pesar de que es una personalidad muy querida por muchos no falta quien quiera hacerle daño al líder de Grupo Firme, por lo que a través de una grabación que el mismo realizó se observa como es que va muy bien acompañado por sus agentes de seguridad. Archivado como: Eduin Caz visto arma.

Y es que cuando de celebridades se trata, las redes sociales se llenan de temas que generan miles de comentarios sobre lo que acontece en la vida de las estrellas , recientemente comenzó a circular un video en la plataforma de Instagram a través de la cuenta de Chisme No Like fue que comenzó a circular una grabación que colocó en el ojo del huracán al vocalista de Grupo Firme.

Eduin Caz es visto con un arma al interior de un vehículo

Dentro del video, Eduin Caz decide ofrecer unas palabras dedicadas a su público asegurando que no falta quien desee el mal a otra persona, “Familia, Dios me los bendiga a todos cuídense mucho porque la envidia es muy cab… un abrazo pa’ todos”, se le escucha decir al vocalista de Grupo Firme.

Pero el cantante no fue nada cuidadoso al momento de realizar su video, pues al momento en que en la cuenta de Chisme No Like ponen en cámara lenta la grabación del cantante de regional mexicano se puede apreciar un arma de fuego de gran calibre, la cual porta uno de sus guardaespaldas. Archivado como: Eduin Caz visto arma.