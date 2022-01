Tras esto, Eduin Caz, vocalista principal de Grupo Firme, salió a aclarar esta situación y afirmó que su esposa ya sabía todo y que si la mujer que grabó este video quería fama, ya la tenía, pero que su matrimonio y su familia no la va a poder destruir con sus malas intenciones.

¡Lo atacan! El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz sorprende en redes sociales al aparecer cantando el corrido ‘El Ratón’ una canción que fue inspirada en la vida de Ovidio Guzmán, hijo del famoso narcotraficante mexicano, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, y seguidores no dudan en dejar sus comentarios al respecto.

“Soy hermano de Alfredito, y de Archivaldo. Y por cierto, me disculpo por lo del culiacanazo” (…) “Guzmán de apellido, es Ovidio también. Por apodo le dicen ratón. Un jefe con mucho cerebro, un hijo de el Chapo, aquel señorón”, fueron una de las tantas estofas que se le vio interpretando a Eduin Caz sobre el corrido para el hijo de El Chapo Guzmán.

Varios fanáticos de Eduin destacaron que ese tipo de música no le iba nada bien al cantante, ya que argumentaban que parecía estar gritando en lugar de cantando, mientras que otros no dudaron en descalificar esta acción, argumentando que por eso es terminaban muertos los cantantes.

Tras esto, muchos comentarios comenzaron a llegar al video de Eduin Caz interpretando el corrido de ‘El Ratón’ canción dedicada a Ovidio Guzmán. Y es que, a pesar de que muchos cantantes han interpretado esta pieza, tales como Larry Hernández, El Komander, y Código Fn, algunos seguidores no lo vieron para nada bien.

“Esa rola no es para ti”

Entre los comentarios que se podían leer eran los siguientes: “Cantas muy bien, pero esta canción caso no te quedó compa”, “No le eches tanta crea a tus tacos, cántalo lo normal y se escucharía mejo, tú sabes que es lo mejor”, “Esa rola si no te queda la neta, cantas perro pero esa rola no es para ti”.

Por otro lado, algunos de sus millones de seguidores destacaron que este tipo de canciones lo único que hacían eran enaltecer a los narcotraficantes, mientras que otros, más supersticiosos afirmaban que cantar este tipo de ‘narcocorridos’ solo traían problemas: