Eduin Caz bajó de peso: Que lo vieron muy mexicano

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, reveló la supuesta discriminación que vivió en Six Flags Estados Unidos durante un viaje que hizo con su esposa e hijos. El intérprete de “Ya Supérame” utilizó sus redes sociales para denunciar que una persona del parque no le quiso regresar a su representante el celular que se le cayó de un juego mecánico, pues cuando fueron a buscarlo, el guardia de seguridad no quiso devolverles el aparato.

“Oigan familia, hoy me paso algo muy raro aquí en Six Flags, vine al Six Flags aquí en California. Se le cayó un celular a mi asistente, un celular mío. Íbamos en un juego y se cayó, lo buscamos, lo encontramos y me dijo un seguridad ‘A las 8 te lo doy’. Él lo miro, le tomamos fotos y todo, me quede, yo me tenía que ir temprano”, comentó. Aunque les prometieron que les devolverían el teléfono, esto no pasó y, según dijo, fue culpa de la discriminación. “Estuvimos todo el día en Six Flags sin hacer nada, pero llegué acá y me atendió un gringo y yo sé que por ser mexicano no me lo dio, te lo juro. Me miró, lo miré y me hizo cara fea. Entonces, no me lo dio y yo siento que porque me vio pues mexicano. Que coraje”, argumentó. Informó Agencia Reforma