Aseguran que Eduin Caz sufrió terrible accidente

La camioneta del cantante terminó con grandes daños

¿Está malherido? ¿SE ACCIDENTÓ EN PLENA CARRETERA? Aseguran que el cantante Eduin Caz, de Grupo Firme, sufrió un accidente automovilístico en plena carretera de Culiacán, Sinaloa, México. La información que se tiene en estos momentos, indica que el cantante de “Gracias” se encontraba manejando la camioneta que terminó accidentándose. En redes sociales, las imágenes se han viralizado y muestra el alcance que tuvo el incidente vial. Por el momento, se asegura que la camioneta pertenece al cantante; las últimas interacciones que tuvo Caz en redes sociales, muestran que estaba pasando tiempo con su familia después de haber estado en varios eventos de la prensa. ¿SUFRE TERRIBLE ACCIDENTE? Esta mañana de lunes, fuentes aseguraron que el cantante de Grupo Firme, Eduin Caz, sufrió un aparatoso accidente automovilístico en la carretera de Culiacán, Sinaloa, México. La información que se conoce en estos momentos, menciona que el intérprete de “Amor Soñado” se encontraba rumbo a Culiacán cuando su camioneta negra, marca Dodge RAM, terminó volcándose. La noticia trascendió, cuando las imágenes del accidente se hicieron virales en redes sociales y se mostró una imagen del cantante posando con la camioneta. Hasta el momento, la información continúa en desarrollo. Tanto la familia del cantante, como los miembros de la banda no habían dado información al respecto.

Eduin Caz accidente automovilístico: ¿Él estaba conduciendo el vehículo? Por el momento, diversas fuentes continúan informando que Eduin Caz era la persona que venía conduciendo la camioneta pero no se conoce si venía acompañado. Fue la cuenta de Chamonic3, quien informó sobre el incidente y mencionó que el intérprete de Grupo Firme se encuentra con algunos golpes, pero en buen estado de salud; de manera oficial, no se anunció si él estaba en el vehículo. “Eduin Caz, tuvo un accidente automovilístico, esto habría sucedido en la carretera de Culiacán Sinaloa. Él está bien, con algunos golpes pero bien“, anunció la cuenta de Chamonic3 en medios sociales. Por el momento, la información sigue siendo incierta en torno a su estado de salud. La familia, no confirmó ni negó la noticia.

Eduin Caz accidente automovilístico: Se volvió viral en pocas horas A través de redes sociales, se dio a conocer las impactantes imágenes que surgieron sobre el accidente del cantante. En ellas, se muestra como quedó la camioneta del cantante. En la primer imagen, se observa a la camioneta con severos daños producidos por la volcadura; el lado del conductor fue el más afectado y, se observa el parabrisas completamente destrozado. La ventana del conductor está estrellada, el espejo quedó fuera de la camioneta y la puerta tiene varios golpes. La bolsa de aire, recibió el mayor impacto y se observa que la fascia se encuentra en de un lado golpeada y zafada. La camioneta negra de la marca Dodge RAM, es una de los automóviles característicos del cantante y que, en diversas imágenes había presumido.

Eduin Caz accidente automovilístico: ¿Estuvo en peligro? Diversos medios, han anunciado que el cantante se encontraba conduciendo la camioneta que quedó completamente destrozada. En otra de las imágenes que se viralizó, se observa que el lado del copiloto los grandes daños que sufrió el vehículo. La bolsa de aire, es uno de los objetos que más destacan de la fotografía. “Eduin Caz vocalista de grupo firme sufrió un aparatoso accidente automovilístico en la carretera Culiacán, hasta el momento se desconoce el estado de salud del cantante quien al parecer venía manejando su automóvil.”, señaló la cuenta de ComunicaTj. En redes sociales, las imágenes siguen dado la vuelta.

Eduin Caz accidente automovilístico: ¿Está hospitalizado? Algunos medios de comunicación, informaron que el cantante de Grupo Firme se encuentra en un estado delicado tras el incidente y que en estos momentos está hospitalizado en el Sinaloa. La cuenta de Chamonic3, anunció que se comunicó con el equipo del cantante y le informó que el intérprete si había sufrido un incidente en carretera. “Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme sufre aparatoso accidente. Tras la volcadura el cantante fue llevado en estado grave a un hospital de Cualiacán, Sinaloa.”, señaló la cuenta de Efoque de la Sierra a través de redes sociales. Por el momento, no se conoce en que hospital podría estar el cantante o si se encuentra en un estado delicado, como algunos medios indican.

¿Confirman el accidente? Uziel Payan, amigo cercano a Grupo Firme anunció que había estado marcando a la familia del cantante y que, hasta el momento le habían dicho que Eduin Caz no había sufrido el incidente sino que fue su tío quien venía manejando la camioneta. Mientras tanto, el equipo del cantante informó que fue el cantante quien sufrió el incidente. La familia del vocalista de Grupo Firme, no ha dado declaraciones al respecto. “Oigan raza, como se pasan de v… con las noticias falsas. Acababa de comer y me puse amarillo. Publicaron ahí, ya lo borré, en la historia que mi compa Eduin… Hicieron que le mandara mensaje, le marque a su mamá, le marqué a su esposa, le marqué a él. Y pues no, no, el morro está bien, el morro no iba en la camioneta. Neta, si me paniqueé y subí una historia, me están llegando un chin… de mensajes.” anunció Uziel en una historia de Instagram.

¿Quién fue el accidentado? Ahora, diversos reporteros anuncian que el cantante no estaba conduciendo la camioneta sino que fue un tío cercano quien venía en el vehículo y lamentablemente, volcó en la carretera de Sinaloa. La policía estatal, anunció que el vehículo si pertenece al vocalista de Grupo Firme pero, de momento no se ha confirmado quien venía al interior del carro; la información, sigue en desarrollo. “Por información de nuestro amigo Isael Gutiérrez, manager de el Grupo Firme, Eduin Caz se encuentra en perfecto estado de Salud, el no viajaba en la camioneta que se accidento, fue un tío que solo sufrió golpes, y perdidas materiales.”, anunció el locutor de radio Neta, Arturo a través de las redes sociales. Ningún miembro oficial de la familia, a dado detalles.

Eduin Caz ‘vivito y coleando’ ¡Reveló la verdad! Eduin Caz, al ver que la situación se descontroló y los medios lo daban por “malherido” informó en un corto video en redes sociales, que se encontraba en perfecto estado de salud y que, si antes no había dado “señales” era porque continuaba durmiendo. El cantante, destacó que la camioneta si le pertenece pero, él no se encontraba conduciendo a la hora de incidente. “Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes, me voy despertando. Me acabo de bañar, de hecho. Estaba viendo las noticias, todos los medios”, dijo Eduin Caz en un video compartido en redes sociales. “Realmente es verdad, es mi camioneta. Yo no iba en esa camioneta, no iba manejando. Él que venía manejando, es mi asistente Jorge Omar Cázares, quien es mi tío.”, confirmó el cantante.

¿Se encuentra estable? Tras anunciar el incidente, Eduin Caz, destacó que su tío y asistente personal se encuentra en perfecto estado de salud. Parece un milagro, debido a que las imágenes que se viralizaron, muestran una camioneta destrozada y que, la persona que estaba conduciendo podría haber sufrido graves daños. El intérprete, destacó que solo fueron pérdidas materiales. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ “Él está completamente fuera de peligro. Les agradezco a todos los mensajes y llamadas, les repito que si no contestaba es porque me voy despertando”, dijo el cantante a través de Instagram. “Afortunadamente, es una noticia mala pero todo está bien. Solamente los daños materiales, no tengo más que decirles. Muchas gracias por preocuparse, estamos bien. Mi asistente también está bien. ¡Que Dios los bendiga!”, finalizó Eduin.