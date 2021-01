Se viven tensos momentos “gracias” a Eduardo Yáñez

El actor mexicano parece agredir a un reportero en plena entrevista

Yáñez había cacheteado hace varios años al reportero Paco Fuentes

¿No aprende la lección? El actor mexicano Eduardo Yáñez, luego de que hace varios años cacheteó a Paco Fuentes, ex reportero de El Gordo y la Flaca, en una alfombra roja, ahora parece agredir a un reportero en plena entrevista.

A través de la cuenta oficial de Instagram del programa Venga la alegría, se puede observar el momento en que varios medios de comunicación abordan a Eduardo Yáñez, quien usa cubrebocas en todo momento.

El actor mexicano se dirige a Gabriel Cuevas, reportero de TV Azteca, para decirle: “La neta no me metan en sus chismes”, para luego atender a los demás reporteros, quienes le quisieron preguntar sobre sus proyectos actuales.

En ese momento, Eduardo Yáñez, sin aparente motivo, le da un manotazo al reportero de TV Azteca y le dice: “Haz tu pin… micrófono para allá, tienes que guardar la distancia“.

Cada vez más molesto, Yáñez dejó de responder los cuestionamientos de los otros reporteros para dirigirse nuevamente a Gabriel Cuevas: “Aleja tu micrófono, te lo digo de verdad, tienes que guardar la distancia”.

“¿Por qué siempre provocan?”: Eduardo Yáñez

En este momento, el actor mexicano se olvidó de la entrevista para insistir en que el reportero de TV Azteca no guardaba la sana distancia, a diferencia de sus compañeros.

“La ignorancia tuya. No entiendes, hay que guardar la distancia, si ellos la guardan, ¿por qué no la guardas tú? O sea, ¿por qué siempre provocan? Yo estoy aquí en buena onda contestando y vienes con tus mam…das”, expresó un muy molesto Eduardo Yáñez, quien parece no aprender la lección.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ