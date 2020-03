Martha Carillo, subió una fotografía al lado de Eduardo Yáñez

Los seguidores de la conductora se ‘comieron vivo’ al actor

Las facciones de su cara “se ven raras”, dijeron

Luego de la muerte de su madre, el actor mexicano, Eduardo Yáñez sorprendió a los usuarios de Instagram al aparecer en una fotografía, completamente irreconocible.

La conductora de espectáculos, Martha Carillo, subió a su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece al lado de la actriz, Andy Escalona y Eduardo Yánez en un set de grabación. Pero lo que causó sorpresa entre los seguidores de la periodista fue la cara del actor, pues se notaba hinchada, incluso sus ojos se veían más rasgados.

Los usuarios, dudosos, preguntaron “¿qué le pasó a su cara?” y algunos aseguraron que el actor “abusó del botox” y que incluso se parecía al exboxeador y político, Jorge Kahwagi.

“Tan guapo que estaba”, afirmaron unas usuarias, mientras que otras comentaron que “Lalo se ve muy hinchado”. “Wow Que le PANZÓ?”, dijeron las personas al considera que con sus “cachetes ya no se le ven los ojos… hay que bajar unos kilitos” y algunos se preguntaron hace “¿cuántos kilos que no lo entrevistaban?”.

Algunos de los seguidores de Martha Carillo no podían creer lo que veían, “está hinchado o veo mal”; sin embargo, “tal vez no es su mejor foto! El es muy guapo!”, opinó una usuaria.

Su hinchada cara podría deberse a que “Lalo ya ando pisteando de nuevo”; sin embargo, eso solo fue un rumor de un usuario, lo que sí es verdad es que “Eduardo se ve muy mal”, o al menos eso afirmaron algunas personas.

“Aun no le baja la hinchazón de su cirugía”, aseguraron algunos internautas y otros más afirmaron que quizá fue “con el mismo cirujano de Ninel Conde”, pero cualquiera que haya sido la razón de su hinchazón, ahora tiene muy decepcionadas a sus fans: “era de mis actores más guapos y ahora lo veo y no lo creo”.

Los usuarios no se quedaban de acuerdo a quién se parecía Eduardo Yáñez, si a Jorge Kahwagi, Ninel Conde, o como escribió una persona, a “Lupita Dalesio, pero no le digan que yo dije no sea que me quiera dar unas cachetadas”.

Incluso, hasta le reclamaron a Martha Carrillo por compartir “esa imagen donde esta Eduardo, pero no compartir qué le paso. Se mira muy hinchado”.

A pesar de que el rostro del actor si ha cambiado, “sus cachetes son hermosos” y “no le falten al respeto”, publicaron dos usuarias.

Eduardo Yáñez se recupera

Tras perder a su querida madre, doña Eugenia Luévano, Eduardo Yáñez intenta recuperase de su pérdida y ahora ha vuelto a las grabaciones de temporada de Sin Miedo a la verdad (la cual es protagonizada por Álex Perea) en donde interpretará al señor presidente del a República, Emiliano Lozada, según informó Diario Basta!

La mañana de del pasado domingo 23 de febrero, el actor, Eduardo Yáñez informó en sus redes sociales el lamentable fallecimiento de su mamá, la señora Eugenia Lúevano.

La triste noticia fue publicada en la cuenta oficial de Instagram del actor, quien, en un video donde se muestran fotografías de él y su mamá, simplemente publicó: “Descansa en paz!”.