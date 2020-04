Eduardo Yáñez desmiente que está grave por adicción al alcohol y uso de cortisona

La revista TVnotas publica información sobre su estado de salud y provoca reacciones

El actor dice que su única preocupación es la cuarentena por el coronavirus

Eduardo Yáñez rompe el silencio luego de que se difundiera una noticia (TVnotas) en la que se asegura que el actor está grave en su salud debido a los excesos por sus adicciones al alcohol y el uso de cortisona, de acuerdo a información que dio a conocer la Agencia México.

A través de un video publicado en su canal de Instagram, Yáñez negó tener estos problemas y comentó que por ahora su única dificultad es el encierro que vive como parte de la cuarentena preventiva que se sigue en México para combatir al coronavirus (Covid-19).

De acuerdo a lo que publica la revista el actor de 59 años, conocido por ser el galán en varias novelas, tendría graves daños en sus órganos, según testimonio de uno de sus amigos quien dijo que tiene varios años suministrándose cortisona, además de que consume alcohol en cantidades desproporcionadas.

Aunque en la publicación de la revista no se identifica al informante, este comentó que en los últimos años ha pasado por varios problemas económicos, sentimentales, de adicciones y alcoh0lismo, así como la reciente muerte de su madre.

El personaje entrevistado comenta que ya tiene años que el actor utiliza la cortisona y que además consume bastante alcohol, razón por cual cual estaría en un problema grave de salud, la revista advierte incluso que podría tener complicaciones en sus órganos.

Ante estas y demás declaraciones, Eduardo Yáñez publicó un video en su cuenta de Instagram para desmentirlas y de viva voz explicar su situación. A continuación te dejamos el mensaje de manera textual.

“A ver, chavas y chavos, aquí me encuentro en mi casa guardando la cuarentena por indicaciones de todo el mundo, todos los mexicanos debemos juntarnos, no salir, no salgan de su casa, vamos a combatir este bicho y vamos a acabar con él”.

“Por otra parte quiero comentar a todos los que están preocupados por mi salud que una vez más todas estas revistas cuando no tienen que vender inventan algo, hacen sus photoshops y sus jaladas, y están hablando de que mi salud es crítica pues no, yo me encuentro bien, aquí en casa, muy sano y salvo, y nada más esperando a que pase esta maldita cuarentena que nos está matando a todos”.

Finalmente, Lalo Yáñez les pidió a sus fanáticos seguir las recomendaciones para cuidarse de la pandemia que se vive en diversos países del mundo.

“Ayudemos a nosotros, a los demás, siguiendo las instrucciones que todos los medios de comunicación nos indican, muchísimas gracias, bendiciones para todos”, remató.

La inquietud de la salud del actor se remite a que hace unos meses apareció en un programa de televisión Hoy, con un aspecto por demás desconocido, ya que se le notaron kilos de más.

De inmediato en las redes sociales comenzaron las preguntas y en una ocasión el artista aprovechó para comentar que aparente aumento de peso se debió al uso de cortisona en una sola ocasión para detener un dolor que padecía en la espalda.

Sin embargo, esto no fue suficiente para algunos medios que comenzaron a especular de su vida.