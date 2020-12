Eduardo Yáñez asegura que cayó en una profunda depresión y pensó en el suicidio; ahora vende overoles

El actor mexicano, Eduardo Yáñez confiesa en entrevista que cayó en depresión tras automedicarse cortisona.

Argumenta que siempre ha sido un “chavo casero” y que el encierro por el coronavirus no le afectó

El mexicano inició un nuevo negocio de venta de overoles, y dice que el 10% de sus ganancias irán destinados a juguetes para niños.

El actor mexicano, Eduardo Yáñez confiesa en entrevista para el programa “El Gordo y La Flaca” que tuvo problemas de depresión hace unas semanas atrás, argumentando que incluso había pensado en el suicidio.

Se sabe que actualmente por la pandemia del coronavirus muchos trabajos y proyectos tuvieron que parar en seco por esta emergencia sanitaria, provocando que toda la población se tuviera en resguardo en sus hogares hasta los días de hoy.

Sin embargo, esto provoco muchos estragos también en la salud mental de muchas personas, provocando grandes depresiones entre la población.

Tal fue el caso del actor mexicano, Eduardo Yáñez, quien a pesar de que argumentó que el encierro no le había afectado mucho como a otras personalidades del espectáculo, sí confirmó que había caído en una profunda depresión, asegurando que había pensado en el suicidio.

Así lo dio a conocer en una reciente entrevista para el programa de espectáculos El Gordo y La Flaca, en donde se le cuestionó el cómo estaba sobrellevando el encierro por la actual pandemia del coronavirus.

En ella, el actor mexicano de 60 años confesó que a él no le ha afectado mucho el no poder salir de casa, argumentando que siempre había sido un “chavo casero” y que en estos momentos se enfocaba en sus libros y sus cosas.

“Soy un chavo que no sale, soy un chavo encerradon, me gusta estar ahí con mis libros, mis libretos y mis creaciones locas, ya sabes como somos los actores, unos raros y otros más, a mi me gusta esa onda, esa calma de mi casa”.

Sin embargo, lo que no se esperaba el público era que Eduardo Yáñez confesara que había caído en depresión, confesando incluso que no era la primera vez que le pasaba y que había sido muy duro sobre llevarla.

Puedes ver la entrevista aquí.