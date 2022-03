Eduardo Yáñez da nuevamente de qué hablar

Tras aparecer como una mujer trans, el actor mexicano confiesa su vida de excesos

Por si fuera poco, reveló que ha decidido poner distancia con su hijo ¡Nadie se lo hubiera imaginado! En reveladora entrevista que concedió recientemente al programa de televisión Ventaneando, conducido por Pati Chapoy, el actor mexicano Eduardo Yáñez confesó su vida de excesos luego de que apareciera como una mujer trans, además de revelar que ha decidido poner distancia con su hijo. Cabe recordar que en octubre del 2017 el histrión estuvo en boca de todos luego de que agrediera físicamente al periodista Paco Fuentes, quien en ese entonces trabajaba para el programa El Gordo y la Flaca, y que precisamente le preguntó por su hijo, Eduardo Yáñez Jr. Se dice que tuvo que pagarle 250 mil dólares por haberle dado esa cachetada y evitar mayores problemas. Eduardo Yáñez y su vida desenfrenada A unos meses de cumplir 61 años de edad, y celebrando 40 años de carrera artística, Eduardo Yáñez no dejó pasar mucho tiempo para decir en esta entrevista que tocó fondo “fuertísimo”, incluso dice que llegó a tomar loción para afeitar con agua, pero eso no sería todo lo que contó en esta ocasión. “Me vi en el espejo y me vi lleno de venas, hinchadas, yo lleno mi cuerpo, no podía ir al baño, por dentro mis órganos irrítadísimos de tanto beber y ese fue mi momento del cambio, ese fue el momento en el que yo estuve seguro que no quería eso para mí”, compartió el actor mexicano.

Del éxito a la decadencia “Yo venía de ser jugador de futbol americano, exitoso, empecé a actuar y me fue bien, pero si traía yo arrastrando mucho de mi procedencia, de mi vida personal, de mi infancia, traía arrastrando demasiado ‘lodo’. En ese momento crees que Dios te debe algo”, reveló Eduardo Yáñez sin perder la calma. Tranquilo, el actor mexicano no quiso entrar en detalles sobre un supuesto abuso físico que sufrió en su infancia: “He aprendido a dejar eso porque no está en mi presente, no quiero hablar de eso realmente de una manera profunda”. ¿Qué le habrá pasado al actor mexicano?

Eduardo Yáñez y su complicada relación con su hijo En otra parte de esta reveladora entrevista, donde Eduardo Yáñez confesó su vida de excesos, se le preguntó también al actor mexicano por su relación con su hijo, admitiendo que ha decidido vivir alejado de él: “Viví años felices con mi hijo y creo que llegaron a su término, él puso un límite y yo no me pude acostumbrar, pero lo tuve que entender”. “Los dos somos más felices separados, cada quien por su lado y lo amo, es mi hijo, pero como digo, me dio momentos muy felices, le deseo la mejor de las suertes, pero lejos de mí”. Y cuando se creía que no tendría más por decir, el hijo de María Eugenia Luévano habló de un pleito legal que tiene actualmente.

Tiene un conflicto con la heredera de Ernesto Alonso Ya casi para finalizar, Eduardo Yáñez fue cuestionado por el pleito legal que tiene con Tere Anaya, heredera del actor y director Ernesto Alonso, por un departamento donde vivía su mamá y que pertenecía al también productor: “Desafortunadamente, esta pugna está con una persona que fue casi parte de mi familia o que yo fui casi parte de su familia”. “Este caso está entre abogados y estamos atravesando por un momento de la mera pugna por este lugar y me han prohibido que yo dé más información al respecto, pero sí te puedo decir que ojalá y ya se acabe esa bronca porque yo nunca he estado acostumbrado a demandar a nadie ni he sido demandado por nadie. Me saca de onda porque si te llega a fracturar la relación con la otra persona”.

¿Por qué aceptó vestirse de una mujer trans? Por último, Eduardo Yáñez habló de su participación en la serie Mi tío, donde interpreta a una mujer trans: “Cuando me ofrecen este travesti, primero dije que no por el temor inmediato, el instinto, ¿no?, pero después, gracias a mi manager, Alejandra Rodríguez, me hizo ver que era un ‘garbanzo de a libra'”, finalizó. “Felicidades a Ventaneando por lograr que Eduardo se abriera asi, fue raro”, “Entrevistar a este gran actor y que se abra de tal manera, debe ser muy interesante su vida”, “Esa Tere Anaya no era nada de don Ernesto Alonso, se quedó con todo lo que cuidó, ahí vivía y el señor la mantenía”, expresaron algunos usuarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Manda ‘a volar’ a sus haters Por insultarlo cada que sube algo que no les parece, Eduardo Yáñez manda a la “ching…” a sus haters. A través de un mensaje que publicó en su cuenta oficial de Instagram, el actor nacido en la Ciudad de México, de 60 años de edad, dedicó un mensaje a todos aquellos que lo critican. “Hoy quiero mandar a mis haters a la ching…, porque me insultan cuando subo algo que no les parece”, escribió al píe de una fotografía suya sonriendo. Además de ser conocido por las telenovelas que ha protagonizado, como Destilando amor (2007), Yáñez también es famoso por sus polémicas.

Eduardo Yáñez también se fue contra AMLO En 2017, Eduardo Yáñez golpeó a un reportero de la cadena Univisión por cuestionarle sobre los problemas con su hijo. Tres años más tarde, ofreció una disculpa pública y llegó a un acuerdo legal con el comunicador agredido. Hace una semanas, el actor lanzó por redes sociales una fuerte crítica contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En esa ocasión, criticó los apoyos que da el Gobierno Federal, específicamente manifestó su desacuerdo con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y aunque eliminó su pronunciamiento, varios internautas rescataran lo dicho, donde aseguró que esta ayuda sólo se trataba de darle dinero a “los huevones ignorantes” (Con información de Agencia Reforma).