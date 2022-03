El galán de telenovelas revela nuevo personaje que protagonizará

“Es algo completamente diferente, pensé mucho en aceptarlo”

“El Tío”, esta es la nueva serie en la que Yáñez protagonizará a un travesti Eduardo Yáñez transformado mujer: El galán de telenovelas, Eduardo Yáñez, quien es reconocido por sus magnificas interpretaciones en telenovelas famosos mexicanas como ‘Destilando Amor’, ‘Fuego en la sangre’, ‘Amores Verdaderos’ y ‘Corazón Salvaje’, sorprendió a sus fans luego de lucir completamente irreconocible y como nunca antes se había dejado ver, un papel completamente diferente a como estamos acostumbrados a verlo. Y es que fue a través de su cuenta de Instagram, que el actor de 61 años reveló mediante una serie de fotos, su nueva imagen, en las cuales aparece completamente transformado en una mujer. Yáñez anunció un proyecto nuevo en el que saldrá caracterizado de ésta forma, ¿Quieres saber de que se trata? Interpretará a un travesti Maquillaje, peluca, uñas postizas y ropa de mujer, son las cosas que caracterizarán a Yáñez en su nuevo proyecto, la serie “El Tío”. Recientemente el actor concedió una entrevista a ‘Sale el Sol’, en donde explicó de lo que trataría esta nueva serie la cual protagonizará. El actor que encarnó a Octavio Sánchez en ‘Corazón Guerrero’, dijo al programa que no fue fácil aceptar el papel, ya que sentía que iba a afectar su imagen. Sin embargo, al leer la historia completa, no pudo resistirse y aceptó el papel, pues le pareció bastante interesante.

Eduardo Yáñez transformado mujer: Al percatarse de la historia, le encantó y aceptó el papel Eduardo Yáñez explicó que la serie es buenísima, pues trata temas que afectan a la sociedad hoy en día. Además reveló que el como padre y viendo como es la juventud hoy en día, se estarían enfrentando a una realidad relatada en el escrito de la misma serie. “Cuando empecé a leer el libreto dije, ‘no manches, está buenísima’, y vi los capítulos de allá de, en inglés, de Inglaterra, buenísima. La serie es buenísima y es que es un humor negro, pero trata mucho de nuestra sociedad actual, en cómo piensa la juventud, de alguna forma, y cómo los padres nos enfrentamos a esa juventud y cómo queremos tratar de educarlos a pesar de todo esto del internet, de las redes sociales, de etcétera, todo lo que complica la educación ahora a un hijo”. Relató el actor.

Se puso los tacones y se metió en su personaje El galán que actuó junto a ‘La Gaviota’ en ‘Destilando Amor’, confesó que el papel que interpretó requirió de mucha preparación mental, para verse dentro del cuerpo de una mujer. Tanto portar maquillaje, usar tacones, bolsa, falda etc., además de que en cada grabación se adentró más en el personaje. “Ya habiendo aceptado el personaje, aceptar yo que me tenía que transformar, eso mentalmente. Y, físicamente, a base de grabaciones; estarme grabando, día con día, durante más de casi dos meses; dedicarme el día entero a caminar, actuar y comportarme como una madre. Ponerme ropa, peluca, el maquillaje, tacones”, dijo Eduardo Yáñez a Sale el Sol. (MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA)

Eduardo Yáñez transformado mujer: Le llueven felicitaciones por parte de los fans Los seguidores del actor de 61 años, revelaron que están muy contentos de ver a Yáñez envuelto en un papel completamente diferente a lo que está acostumbrado a interpretar, mientras que hay otros que piensan que no le queda el personaje de un travesti, pues es demasiado “varonil”. “No me gusta, es demasiado varonil para un papel de ese tipo”, “Mi gran actor favorito, Eduardo Yáñez. Mucho éxito con ese nuevo personaje; eres una belleza de hombre, nadie como tú tiene esa habilidad de darle vida a cualquier personaje. Mucha suerte mi gran actor, ¡saludos y bendiciones para ti siempre!”, “Por ti voy al fin del mundo muñeco y disfrutarte como actor que eres espectacular”, “a he dicho que este trabajo también será un éxito, ya que te permite vivir nuevas etapas y seguir creyendo en tu capacidad de adaptación”.

Habló sobre sus problemas de salud Hace un año, el galán de telenovelas mexicanas estuvo sufriendo de piedras en los riñones, lo cual lo llevó a ausentarse por una temporada. Luego, el actor reveló en la misma entrevista que se siente mucho mejor, aunque le costó trabajo reincorporarse debido a algunos dolores post- operatorios. “Estoy bien, me siento muy bien. Ya van varios trabajos que hago después de eso, y el primero si me costó porque iba saliendo de esta situación. Los demás que he hecho ya he estado entero hablando en cuestiones de salud”. Comentó Yáñez a Sale El Sol.

Eduardo Yáñez transformado mujer: Dice no tener nada en contra de los medios, pero pide privacidad Yáñez se pronunció ante los escándalos en los que se ha visto envuelto, en donde ha tenido peleas constantes con reporteros de medios de comunicación importantes. Mencionó el galán de telenovelas, que el no tiene problemas con nadie, simplemente no le gusta que se metan en su vida privada. “Yo tengo muchas amistades del medio del entretenimiento, muchos cuates, y siempre hemos estado en buenos términos. Lo que pasa es que muchas veces los que se dedican al periodismo, pretenden que te comportes de cierta forma en la que ellos quieren. Yo me comporto como yo quiero, me gusta hablar de mi carrera, no de mi vida personal”.

Eduardo Yáñez transformado mujer: Manda “muy lejos” a sus haters Por insultarlo cada que sube algo que no les parece, Eduardo Yáñez manda a la “chingada” a sus haters. A través de un mensaje que publicó en su cuenta oficial de Instagram, el actor de 60 años dedicó un mensaje a todos aquellos que lo critican. “Hoy quiero mandar a mis HATERS a la chingada, porque me insultan cuando subo algo que no les parece”, escribió al pie de una fotografía suya sonriendo. “Primero estoy aplicando mi derecho de expresión y, segundo, no es necesario insultar. Tercero, este es mi espacio y publico lo que quiero. Al que no le guste, no lo visite. Así que hagan sus maletas que la chingada queda muy lejos”, concluyó. Además de ser conocido por las telenovelas que ha protagonizado, como Destilando Amor (2007), Yáñez también es famoso por sus polémicas. En 2017 golpeó a un reportero de la cadena Univisión por cuestionarle sobre los problemas con su hijo. Pero, tras más de 3 años de esa situación, tiempo en el que hubo una disculpa pública por parte del artista, Yáñez y el comunicador agredido por fin llegaron a un acuerdo legal. Hace una semanas, a través de sus redes, Eduardo Yáñez lanzó una fuerte crítica contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y los apoyos que da el Gobierno Federal para algunos grupos vulnerados, específicamente manifestó su desacuerdo con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y aunque no tardó en eliminar su pronunciamiento, varios internautas rescataran lo dicho, donde aseguró que dicha ayuda solo se trataba de darle dinero a “los huevones ignorantes”. Informó Agencia Reforma.