Se dice que el exactor Eduardo Verástegui traicionó a México

Primero, se le asoció con Enrique Peña Nieto, expresidente de México, y ahora con Donald Trump, presidente de EE.UU.

El hoy activista religioso fue invitado a formar parte del Comité Asesor de la Iniciativa para la Prosperidad Hispana

¿Será? Se dice que el exactor mexicano Eduardo Verástegui, hoy activista religioso, traicionó a su país natal: primero con Enrique Peña Nieto, expresidente de México, y ahora con Donald Trump, presidente de EE.UU.

Cabe recordar que el exintegrante del grupo musical Kairo, de gran fama en la década de los noventa, fue invitado a formar parte del Comité Asesor de la Iniciativa para la Prosperidad Hispana hace apenas unos días.

En una entrevista que concedió al programa Chisme No Like, y que está disponible en el canal de YouTube del programa, Eduardo Verástegui no se guardó nada ante las constantes críticas que ha recibido en los últimos días.

Sobre sus motivos para unirse al equipo de trabajo de Donald Trump, el exactor comentó que desde hace 16 años trabaja a favor de los hispanos en Estados Unidos y en el mundo entero.

“(Pero) nunca me imaginé, que 16 años después, me fueran a hablar de la Casa Blanca, por medio del presidente Trump, para invitarme a participar en esta nueva iniciativa de la Casa Blanca para la prosperidad hispana”.

Con este nombramiento, el activista religioso busca hacerse consejero de esta comisión y elevar los intereses de la comunidad hispana en Estados Unidos.

“El éxito de la comunidad hispana en Estados Unidos, no solamente es el éxito de Estados Unidos, también es el éxito de Latinoamérica porque estamos conectados. Entonces habrá mejores oportunidades económicas, mejores préstamos y acceso a una mejor educación”.

Y cuando creyó que saldría librado de ese tema, Elisa Beristain, conductora de Chisme No Like, le dijo a Eduardo Verastegui que se le vio en el avión presidencial junto a Enrique Peña Nieto, expresidente de México, y le preguntó cuál era su relación con él, a lo que respondió:

“Angélica Rivera (exesposa de Peña Nieto) me invitó a despedir al Papa Francisco en Ciudad Juárez cuando nos visitó”. En la siguiente página, más información.