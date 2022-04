Un nuevo escándalo rodea a Eduardo Verástegui

El actor y productor mexicano, ¿se roba donaciones para la virgen?

Hace apenas unos días, provocó las burlas en redes sociales al compartir una foto en pleno Miércoles de Ceniza

¿Será verdad? Un nuevo escándalo rodea al actor y productor mexicano Eduardo Verástegui, quien radica en Estados Unidos desde hace varios años, pues ahora se asegura que se roba las donaciones que están destinadas para la Virgen de Guadalupe. Hace apenas unos días, provocó las burlas en redes sociales al compartir una foto en pleno Miércoles de Ceniza.

Fue a través del programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, que se dijo que del dinero que pide el exintegrante del grupo musical Kairo, de mediano éxito en la década de los noventa, “la gran parte de los recursos obtenidos para su organización se quedan en manos de su cuñado y amigos“, los cuales ascienden a más del 50 por ciento. ¿Qué está pasando?

Eduardo Verástegui, ¿falso predicador?

“¿Y este Verástegui con qué moral dice que el aborto es un pecado?”, “Las mañas de Peña Nieto aprendió muy bien el muchacho”, “Qué sorpresa, bola de vividores”, “Oh no, qué fuerte”, ” Lo que faltaba, por andar con Peña Nieto aprendió eso”, “Además de darse golpes de pecho y a escondidas andar teniendo sexo con otros hombres”, se puede leer en algunos comentarios.

Por su parte, una persona no se anduvo por las ramas y se expresó de la siguiente manera al enterarse que supuestamente Eduardo Verástegui roba dinero de donaciones: “Eso hacen las fundaciones, se quedan con el dinero ajeno y este señor es el que come santos y cag… diablos”, mientras que alguien más dijo: “Yo no lo dudo ni tantito, este tipo solo se arrima donde hay billetes, no se nos olvide que respaldó la campaña de Trunp y tenía amistad muy cercana con Peña Nieto, puras fichitas”.