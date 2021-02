Después de preguntar cuál era la cabeza de esta “araña peluda”, el ex actor le da una mordida a la tarántula, y aunque no comparte si le ha gustado o no esta experiencia, pregunta a la cocinera por una sustancia de color blanco que salió.

Luego de darle la vuelta al platillo y quitarse el cubrebocas, Eduardo Verástegui se dispone a comerse a la tarántula, no sin antes decirle nuevamente a sus seguidores que no hagan esto en casa.

A pesar de traer puesto el cubrebocas, es evidente que el ex actor está dudando en comerse a esta “araña peluda”, a la que le dice que es una belleza, para luego decir: “Me he persignado muchas veces porque estoy haciendo cosas que nunca había hecho en mi vida”.

En poco menos de un minuto se observa a Eduardo Verástegui, quien no ha ocultado su simpatía por Donald Trump , sostener un platillo en el que sobresale una tarántula mientras se escucha que alguien dice: “recuerden que esto no lo pueden hacer en casa”.

Parece que no aprendió la lección. Mientras los chinos han sido acusados de provocar el coronavirus al comer murciélagos, el ex actor Eduardo Verástegui sorprende al comerse una tarántula en plena pandemia.

“Ahí viene Covid-99”

Seguidores de esta cuenta de Instagram no se mostraron muy contentos por el hecho de que el ex actor Eduardo Verástegui se comiera una tarántula, y más cuando se ha acusado a los chinos de provocar el coronavirus por comer murciélagos.

“Preparémonos porque ahí viene Covid-99”, “Por eso es que hay tantos virus y bacterias raras por tanto invento”, “Primero los chinos y ahora que wow”, “Supuestamente, por estar comiendo mariscadas, hay una pandemia mundial que nos está matando”.

Por otra parte, hubo quienes le recordaron al ex actor su simpatía por Donald Trump: “Pobrecito, como ya no tiene de quien hablar Trump, ahora quiere empezar otra pandemia en México”, “Ridículo, ya no sabe qué hacer para que hablen de él, como su adorado Trump ya ni se acuerda de él, tiene que inventarse cosas el raro este”. “Como ya no puede agarrarse de ‘trumpetón’, porque ya está hundido, para tener fama, ahora se dedica a hacer el ridículo”.