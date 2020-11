El actor Eduardo Verástegui opina sobre el triunfo de Joe Biden sobre Donald Trump

Sorprende la manera en que se expresa del demócrata y recibe muchas respuestas

Tal como lo hizo Paty Navidad, enciende las redes con su forma de pensar

Tras el triunfo obtenido por Joe Biden frente al actual presidente de Estados Unidos (EEUU), varios políticos, líderes mundiales y hasta artistas se han expresado y felicitado al ganador, sin embargo, otros se mantienen a la expectativa y hasta critican lo apresurada que son sus reacciones y su postura por el aborto, tal es el caso del actor Eduardo Verástegui.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que el artista opinió al respecto del triunfo del demócrata, pero no de una manera muy positiva, incluso lo calificó como el nuevo “rey del aborto”, por su postura frente a este tema tan controvertido en todo el mundo.

De manera textual escribió lo siguiente: “Leo a políticos y a tuiteros de México felicitar felices a Biden cuando todavía no ha sido confirmado. Aclaro: políticos y tuiteros PROVIDA felicitando a quien se propone como nuevo rey del aborto. Amigos, cómo tanta incongruencia. ¿Eran falsos antes o lo son ahora? Explíquense”.

Otra actriz que se preocupó por opinar al respcto como Eduardo Verástegui por lo de Joe Biden, fue Paty Navidad y de inmediato recibió miles de críticas, sobre todo por sus opiniones sobre el coronavirus y la vacuna, y que dice que se implatará un chip cuando sea aplicada a la población mundial.

Los líderes que lo felicitaron fueron el presidente francés Emmanuel Macron, quien escribió: “Los estadounidenses han elegido a su presidente. Felicidades @JoeBiden y @KamalaHarris! Tenemos mucho que hacer para salir adelante de los desafíos actuales. ¡Trabajemos juntos!”.

“Estamos ansiosos por trabajar con el próximo gobierno de Estados Unidos”, tuiteó el ministro del Exterior alemán, Heiko Maas. “Queremos trabajar en nuestra cooperación por un nuevo inicio transatlántico, un Nuevo Pacto”.

De acuerdo a la agencia de noticias AP los mandatarios que mandaron felicitaciones fueron la canciller alemana Angela Merkel, el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg y el presidente egipcio Abdul Fatá El Sisi.

Así que los actores como Eduardo Verástegui no se quisieron quedar atrás y lanzaron polémicos tuits para Joe Biden como el de Paty Navidad, quien escribió: “Los que apoyan la mentira, el robo, la corrupción y el fraude, no canten victoria ni se dejen llevar por la ilusión, lo que está sucediendo es parte del plan mayor, nada está fuera del libreto, se seguirá depurando el pantano no sólo en EEUU sino en México y el mundo. #Trump2020”.

Y agregó: “JOE BIDEN NO ES PRESIDENTE, no porque lo digan medios de comunicación y los que odian a Trump significa que sea verdad. Es un proceso, falta conteo de votos legales, la justicia y leyes de EEUU lo determinarán. Celebren si quieren, pero la victoria es y será de @realDonaldTrump”.