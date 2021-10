“La magia de nuestra chamba es de este rodaje, no es la adrenalina de que va a gustar, no va a gustar, los vamos a atrapar, no siempre. No lo sabemos. Y además eso no depende de nosotros. Porque eso depende del público. El público es el que decide esto si es o no y mira aquí nos favoreció. Gracias a Dios este con un si y entonces, nos puso en unos niveles de audiencia que ya había pasado muchos años en donde no se veían y eso no ha sido de gratis”.

“Pues con esto te quiero decir que ya son actores y actrices ya de muchos años de trayectoria. Unos más, otros menos, obviamente, pero ya con un bagaje. Y no es para menos para contar este tipo de historias que se requiere para este tipo de personajes que manejan estos bajos instintos de estas pasiones. Tiene que ser estas emociones tienen que ser actores ya con una gran experiencia. Y mira, por eso la en el elenco si tú lo ves, pues no hay niños, no hay jovencitos, no porque no se podría por el tipo de persona que la historia que es y entonces claro, trabajar al lado de ellos y a mí también ellos me dieron mucho”.

Me recuerda esa anécdota que contaste de que Marlene Favela te dijo habías manchado la sábana blanca. ¿Pero hay otro tipo de anécdotas de ese tipo que hayan pasado así?

“Pues mira, sabes que yo no me acordé, más bien porque obviamente este me encanta. Si a mi me preguntas que animales me gustan mucho son los perros y los caballos o bien perros puedo tener muchos, tengo el dinero para poderlos mantener y tenerlos en casa, pero caballos, no, me faltaría dinero para poder tener mi cuadra de caballos, que me encantaría tenerla porque es un animal que también me gusta y me apasiona mucho. Y entonces hacer una historia de caballos en donde mi personaje monta a caballo”.

"Ahí estaba yo feliz y no sé si recuerdes, pero el caballo que me tocó fue un buen caballo es lento, hermoso, brilloso de mi tamaño, enorme el caballo. Y no le hubieran temblado las patas al pobre caballo y entonces que no me acuerdo cuando empiezo a grabar los primeros días que nos vamos a la hacienda, quien da en el pueblo de Malinalco que queda hora y media de la ciudad de México y empiezo con los ojos la nariz que soy alérgico a los caballos ya no me acordaba y entonces se me olvidó tomarme mi pastilla. Gracias a Dios la dueña de la hacienda este tenía dos y ya me dio la pastilla. Luego me la tomé".