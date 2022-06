La hipocresía no te gusta, ¿a quien te referías que lo podía tener?: “Específicamente el cuarto azul, quitaría Toni igual a Osvaldo. Pero lo que es Lewis y Nacho, manipulados por Niurka, manejados como peleles, van obedeciendo a su reina”, confiesa el artista.

Eduardo Rodríguez rompe silencio: Tu relación con Ivone Montero, ¿crees que malinterpretó?

“Creo que agarraron partidos sin conocer la historia, fue mi error no haberla enfrentado y exponer realmente el tipo de relación que tuvimos. Como que no quise entrar en conflicto, en momento en el baño yo traté de hablar con ella y se puso a contar una historia que de verdad yo no viví”.

"Entonces como siempre evito los conflictos, sobre todo con una mujer y no quise exponerla la verdad, no quise mencionar cosas. Y realmente si hubiera habido una relación mal con ella, como pareja, creo que no tendría porque negarla, es una mujer guapa y tiene muchas cualidades".