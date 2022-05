“Es una decisión muy difícil y la razón es porque, creo que he tenido y lo que él, la persona que es, yo me vi reflejado hace tiempo y me encanta su personalidad y como es como padre y es Toni”, dijo Eduardo Rodríguez al comunicar su decisión de no llevarse a una mujer a la suite y preferir compartirla con Toni Costa.

La gente se alegra y felicita a Eduardo Rodríguez y Toni Costa

Los comentarios al video compartido en la cuenta de YouTube ‘artistas fanáticos’ no se hicieron esperar y lejos de especulaciones, recibieron felicitaciones: “No tiene absolutamente nada de malo que haya escogido a su amigo Tony gente malpensada!! La amistad existe entre varones. Los amotototote a los dos”, “Tony tenia que correr a abrazar a Eduardo por tan amable gesto”, “Muy bien Eduardo eres muy inteligente no te dejes manipular por Nacho de porquería Niurka el leyes el Juan la Natalia”.

“Me encantó jajaja me super encantó cuando subieron a la suite jajaja la cara de Daniela jajaja me encantó… no se lo esperaban. Aunque me dio penita con Ivonne pero la verdad fue mejor así porque si a él no le interesa como mujer, se puede malinterpretar”, “Buena elección así se evita tentación”, “Muy buena elección es mucho mejor para evitar tentaciones a los 2”, “Toni caballero, Eduardo caballero”, se puede leer.