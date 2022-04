Eduardo Capetillo enciende las redes sociales con video

El actor compartió con sus seguidores unos pasos de baile y enloqueció a sus fans

“¡Que lindísimo! Me encanto ver ese lado de Eduardo. So cute!”, escribieron en redes

¡ENCIENDE LAS REDES! Eduardo Capetillo, compartió un video en redes sociales que ha causado el furor de sus fanáticos y los comentarios halagadores por parte de sus seguidores. El actor, en está ocasión no dudó en demostrar unos buenos pasos de baile y enseñar que no siempre “hace contenido estando serio” lo que encantó al público que lo sigue.

En los comentarios del video, sus fanáticas no han dudado en mostrar el cariño que sienten por él y mandarle mensajes donde halagan su buen vestir y por supuesto, la actitud que tiene. Además, han señalado que se encuentran felices de que el actor publique ese tipo de videos que lo ponen “de buen humor”.

¡SE DESATA EN INSTAGRAM!

A través de un video en Instagram, Eduardo Capetillo deja ver una parte que los fanáticos no habían ‘visto’ y que les encantó debido a lo espontáneo que fue. Se trata de un video del actor, mientras baila al ritmo de Boogie Shoes de KC & The Sunshine Band. Pero sus pasos de baile no fueron lo único comentado en redes sociales, sino que también su forma de vestir ganó puntos.

“Es viernes yea baby let’s do it !!! ¿Hay ritmo o no? Tú que opinas”, escribió el actor de “Soy Tu Dueña” en redes sociales tras compartir el video que generó que los internautas no dudaran en expresar sus halagos con él y mencionarle lo ‘felices que están al verlo más suelto’ en redes sociales. Tanto fue el cariño de los fanáticos que él no dudó en compartir el clip en diversas plataformas de redes sociales.