En ese momento, Eduardo Capetillo Jr fue interceptado por los medios de comunicación, quienes no dejaron pasar la oportunidad para preguntarle por qué cargaba con una pistola en su equipaje, tratando de descubrir si la razón era para mantenerse a salvo de algún peligro en su vida diaria.

“Es totalmente deportivo el tema. Desde muy chico, mi abuelo me enseñó a tirar en el rancho (…) yo creo que hay que confiar mucho en la seguridad pública del país, que la verdad hace un excelente trabajo y yo no creo que haya por qué hablar mal de nuestro país”, detalló Capetillo Jr.

En su explicación a los medios de comunicación, Eduardo Capetillo Jr también dijo confiar plenamente en la seguridad que existe en México, asegurando que las autoridades realizan un buen trabajo, por lo que no tiene ninguna queja, y confirmó que desde pequeño practica el tiro deportivo.

“No, la violencia está mal, sea del grupo que sea, quien sea, la violencia está fatal, no se justifica ni por género, ni por edad, ni por nivel socioeconómico, la violencia está mal en cualquier sentido”, respondió luego de que se pidiera su opinión sobre la violencia que ocasiona el crimen organizado.

“Intento tener buen tino siempre para las cosas, pero el tino no lo es todo, hay que prepararse mucho para tener ese buen tino, la preparación yo creo que es la gran parte”, comentó antes de abordar su vuelo con destino a la ciudad de Monterrey, sin que revelara el motivo de su viaje.

Los comentarios sobre la entrevista

Al respecto, el video de la entrevista de Eduardo Capetillo Jr. publicado en YouTube por el canal de ‘Imagen Entretenimiento’, recibió diferentes comentarios, algunos apoyando al cantante y otros más que lo atacaron por mencionar que la seguridad en México era buena, pero no todo fueron críticas.

“¡Ay mi vida! Tan inocente él, la seguridad es buenísima”, “de esas personas requiere México, que apoyen el cambio y no sean malinchistas hablando mal de su propio país, al mal tiempo buena cara, bien por este chavo”, “Periodistas, ¿Qué les importa? a mí no me importa, que bueno que traiga con que se defenderse”, comentaron los usuarios.