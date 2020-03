El actor hace inesperada confesión en su cuenta oficial de Instagram

Eduardo Capetillo presenta a la mujer que es más importante que su mamá

Usuarios creyeron que se trataría de su esposa, Biby Gaytán, pero no es así

Hace unas horas, el actor Eduardo Capetillo, esposo de Biby Gaytán, compartió una tierna fotografía en su cuenta oficial de Instagram que causó revuelo entre sus seguidores.

En esta publicación, que está cerca de llegar a los 30 mil likes hasta el momento, entre ellos, de Priscila Ángel, esposa de Gustavo Ángel, el Temerario, el ex integrante de Timbiriche presenta a la mujer que es más importante que su mamá, y no, no es su esposa Biby Gaytán.

“Casi 100, Martita hermosa, gracias por todas tus enseñanzas, toda una vida mi nana linda”, escribió Eduardo Capetillo, quien hasta el momento no ha tenido “me gusta” o comentarios de Biby Gaytán.

Las reacciones a esta imagen no tardaron en hacerse presentes: “Que lindo que valores a tu nana… yo trabajo haciendo lo mismo y la verdad que son como unos hijos más para nosotros”, “Bendiciones, besos para tu nana y cuídala mucho”.

Una admiradora de Eduardo Capetillo no dejó pasar la oportunidad para hacerle una confesión: “Siempre me has parecido el más guapo de las novelas”.

Por su parte, una internauta le mandó un bello mensaje al esposo de Biby Gaytán: “Bendiciones para ella, todo lo que está a tu lado perdura porque eres una persona muy buena, se te nota”, mientras que otra se expresó de forma simiar: “Un fuerte abrazo y muchas bendiciones… Que bueno que sigas pendiente de ella… Es una belleza”.

Los comentarios siguieron llegando uno tras otro: “Cuídela mucho, ya que ella sacrificó toda una vida por ustedes, hermosas bendiciones, hermosa familia!!!”, “Que bendición tener a tu nana con vida, se ve que es bien buena”, “Dichoso de tener a tu nana, es un ángel que te cuida con sus bendiciones”.

Una admiradora de Eduardo Capetillo se sinceró con el ex integrante de Timbiriche: “Siempre has demostrado ser un gran ser humano, mi amor platónico de adolescente y ahora veo el gran padre, esposo y amigo que eres”.

Hubo quienes quisieron entrar en confianza con el esposo de Biby Gaytán, aunque a manera de broma: “Guapetillo!!! Cuídala mucho y dile cuánto la quieres siempre”, “Hace muchos kilos de esa foto, mi Capeto”.

También, una usuaria quiso compartir algo muy especial con Eduardo Capetillo: “Nada como las abuelas que fueran eternas, la mía partió hace 8 años y como la extraño. Cuídala mucho, mímala, llénala de amor, dile todos los días que la amas porque después hacen una falta tremenda. Saludos”.

Otras usuarias reconocieron su gran corazón: “Eres muy sencillo, Eduardo, por eso tienes una familia tan unida”, “Algo que me gusta de ustedes (Eduardo y BibyGaytán) es la estabilidad que representan como familia. Bendita tu nana”, “Con razón siempre me has caído tan bien, se ve que eres un gran hombre, de un CORAZÓN incomparable”.

Por último, una seguidora le hizo una recomendación: “@capetillo_eduardo pórtate bien para que llegues a los 100”.