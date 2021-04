Eduardo Capetillo no aguantó más su molestia y cuando Biby Gaytán estaba retocando su peinado el cantante aprovechó para reclamarle a su esposa, visiblemente enojado, Capetillo pide dejar de grabar, “dame chanza ahorita no grabes por favor”, para desatar la guerra.

Biby Gaytán le reclama a Capetillo

“¿A poco no quieres celebrar los 26 años (de casados)”, le cuestiona Biby Gaytán en tono molesto, a lo que Capetillo le responde: “Claro que quiero celebrar los 26 años per no quiero festejar los 26 años con 1400 gentes, que me pintan la plaza, pues estos weyes quieren llegar aquí hacer lo que se les de la gana “. VER VIDEO AQUÍ

Ya más tranquila, Biby le dice: “es que te pasas amor, cómo te pones a hablarme así delante de toda la gente, por eso la gente luego cree que eres un furibundo, es que tu tienes la culpa, porque todo se puede decir bien dicho”. La pareja siguió platicando sentados en el césped. Eduardo Capetillo molesto.