El cantante y actor mexicano Eduardo Capetillo comparte video en Instagram

Junto a su hijo, Eduardo Capetillo Jr, canta el tema “Recuérdame bonito” de Joan Sebastian

Sorprende que el joven canta mejor que su papá

A través de Instagram, se filtra un video en el que puede observarse a Eduardo Capetillo y su hijo, Eduardo Capetillo Jr, interpretando el tema “Recuérdame bonito”, de la autoría del fallecido cantante Joan Sebastian, y sorprende que el joven canta mejor que su papá.

Con más de 229 mil reproducciones hasta el momento, esta publicación está disponible en la cuenta oficial de Instagram del cantante y actor mexicano, quien está casado con Biby Gaytán.

En poco más de 3 minutos de duración, se puede ver cómo Eduardo Capetillo está al volante acompañado de su hijo, Eduardo Capetillo Jr. Como dos gotas de agua, papá e hijo lucen igualitos con camisa azul y sombrero.

Muy animado, el cantante y actor mexicano le da paso a su hijo, quien empieza con la primera parte de la canción: “Para que encuentres la felicidad, voy a salirme de tu vida, en esta carta encontrarás el doloroso verso que es mi despedida“.

A continuación, prosigue Eduardo Capetillo: “Para que encuentres la felicidad, te dejaré libre el camino, ya comprendió mi corazón que solo fui un tropezón en tu destino“.

Entre padre e hijo, cantan el coro de la canción: “Recuérdame bonito, y por favor no llores, amor te lo repito, no por favor no llores, porque me voy, me voy, me voy”. Eduardo Capetillo Jr sonríe ante el grito de su padre: “Eso!!! Nos vas a extrañar, chaparrita, pero nos vas a recordar bonito”.

Justo a la mitad de la canción, sorprende como el hijo de Eduardo Capetillo Jr canta mejor que su padre, quien sigue muy animado mientras está al volante.

El tema seguiría interpretado por el talentoso joven: “Para que encuentres la felicidad, esa que no hallaste conmigo, voy a alejarme y verás que si no fui muy buen amor, soy buen amigo”.

Eduardo Capetillo cantaría: “Para que encuentres la felicidad, voy a tomar otro sendero, no he de olvidarte, bien lo sé, y aunque lo olvides, hoy me iré, porque te quiero”.

Para terminar la canción, padre e hijo cerrarían con el coro, y como una coincidencia, llegan a su destino, mientras Eduardo Capetillo expresa: “Chulada, ésta si quedó chin… Ay, Papantla, tus hijos vuelan”.

Con más de 50 mil likes hasta el momento, las reacciones de los seguidores del cantante y actor mexicano, quien saltara a la fama por ser integrante del grupo musical Timbiriche en la década de los 80′. no se hicieron esperar:

Billi Espinoza posteó: “Capetillo Gaytán son sinónimo de talento”, a lo que Eduardo Capetillo respondió: “Gracias, rey”.

Por otra parte, los usuarios coincidieron en el parecido físico entre padre e hijo: “Es impresionante el parecido que tienen, Ed Jr es igualito a Eduardo Capetillo de joven”, “No se distingue al papá del hijo”, “Wow, pero son idénticos”, “Tu hijo es igualito a ti, bellos los dos, me encanta esta familia”.