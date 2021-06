Lo anterior, mientras se encontraba trabajando y cuando fue despedida por la cadena de Univisión. De ahí que las críticas de los usuarios no se hayan hecho esperar. “Cuando alguien se muere todos dicen era buena, pero a ver si la ayudaron cuando ella necesitaba… así que no sean hipócritas”, comentó un usuario de Instagram.

Algunos hasta ‘culparon’ a la cadena hispana de noticias por la muerte de le reconocida periodista. “No se retiro, la sacaron y de ahí vinieron sus depresiones”, “es triste que según muchos ahora se dicen estar triste por su partida pero cuántos de ellos en su momento estuvieron con ella acompañándola oh ayudándola así hayan sido 5 minutos no creo que hayan sido muchos”, comentaron.

La indignación que provocó su muerte

Tras darse a conocer la polémica entrevista, la gente en redes sociales ‘explotó’ y arremetió contra Univisión y muchos de sus periodistas. “La hipocresía y la traición… ahora todos las lloran”, “en esa entrevista la vi derrotada”, “si había “tantos” que la querían ¿por qué no la apoyaron? No le ayudaron a salir de sus problemas. Alguien pudo atenderle una mano”, comentario usuarios evidentemente molestos.

“Siempre lo he dicho, no vale la pena dejar tu vida en un trabajo sobre todo en este medio que son tan despiadados y no se apoyan por miedo a que le hagan lo mismo, se lo hicieron a ella, a María Celeste, Neyda, Carolina Sandoval… esos ejecutivos no toman en cuenta la esencia del ser humano y no todos tienen la misma fortaleza y las herramientas para afrontar tal situación”, comentó una mujer en Instagram.