Edna Schmidt se sintió traicionada por sus compañeros

“Tantas cosas, hipocresía, la puñalada, porque sí es cierto que tenía ese pequeño problemita, pero lo que me dolió más fue que esa gente, que creía que podía confiar, me clavaron la puñalada en la espalda como tú no te imaginas y eso duele… Pero siempre digo, papá Dios se encarga de esas personas porque lo que aquí se hace se paga”, fueron las palabras de Edna.

También mencionó sobre que sus compañeros la apuñalaron por la espalda: "Sí, y quiero olvidarlo porque no soy una persona rencorosa… Hay dos palabras que no existen en mi vocabulario: una es el rencor, eso no existe en mi corazón, y la otra es que yo ya no tengo tanta prisa, en esta industria siempre corriendo, para mí se me acabó, yo ya no tengo prisa".