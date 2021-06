“Hoy con profunda tristeza me entero del fallecimiento de mi queridisima amiga Edna Schmidt a los 51 años de edad debido a una caida en su amado Puerto Rico. Aún no despierto del asombro, pues hablamos por teléfono hace un par de meses, nos reímos y lloramos y platicamos de tantos recuerdos compartidos en el trabajo periodístico por televisión” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Vaya que el sensible fallecimiento de Edna Schmidt, periodista de Univisión y Telemundo , caló hondo entre sus seres queridos, entre ellos Martín Berlanga, quien fuera su compañero en Noticiero Univisión: Fin de Semana y que le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

“Elegante, profesional, sensible, generosa siempre. Desde mi corazón un aplauso a tu labor y a tu esfuerzo por volverte a levantar a pesar de los problemas de la vida. Te quiero y te voy a admirar siempre hermanita, vuela alto que mereces descansar de tanto”.

Aunque el periodista aseguró que la presentadora de televisión falleció “debido a una caida en su amado Puerto Rico”, hasta el momento no se ha confirmado esta noticia, pues también, de acuerdo con información de Primer Impacto, a Edna se le diagnosticó muerte cerebral en el hospital que estaba internada.

La periodista Teresa Rodríguez fue de las primeras en comentar: “No hay palabras. Se nos fue demasiado temprano”, mientras que la figura pública y youtuber Julia Alzate no ocultó su sorpresa: “Noo, no lo puedo creer, qué gran pérdida”.

Martín Berlanga no quiso despedirse de su “hermanita” sin antes decir lo siguiente: “Me quedo con tu carcajada, tu voz ronca perfecta para las noticias y el coquito que siempre nos compartías en Navidad”. Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar.

Pero eso no sería todo, ya que Martín Berlanga subió varias imágenes a sus historias de Instagram de diferentes momentos que compartió con la periodista, desde innumerables emisiones en el noticiero hasta elegantes celebraciones.

Fue en 2013 cuando la periodista fue despedida de Telemundo por supuestos problemas con el alcohol, algo que comentó un año después en el programa Despierta América: “Se puede salir adelante un día a la vez… es muy difícil el tabú que existe, particularmente con las mujeres, el estigma que existe hacia los alcohólicos. A mí me tomó mucho tiempo reconocerlo”.

En un video corto que está disponible en sus historias, Martín Berlanga recordó las fiestas y los sueños que compartió con Edna Schmidt. Sin duda, su muerte le caló hondo, aunque eso no fue impedimento para que continuara con su labor periódistica.

“Me clavaron la puñalada en la espalda”: Edna Schmidt

En esta misma entrevista, la periodista comentó: ““Tenemos que poner nuestra mejor cara, aunque por dentro nos estemos muriendo, tú lo sabes”. Nadie se imaginaría lo que comentaría a continuación, pues habló de un tema muy delicado.

“Hipocresía… la puñalada, porque yo fui realista en mi trabajo, es cierto que tenía ese pequeño problemita, pero lo que me dolió más fue que la gente en la que yo pensaba que podía confiar, me clavaron la puñalada en la espalda como tú no te imaginas, y eso duele”.