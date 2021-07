Fue el pasado 24 de junio que Edna Schmidt falleció en Puerto Rico

Por fin, revelan la causa de la muerte de la periodista, quien trabajó tanto en Telemundo como en Univisión

La reconocida psíquica Vieira Vidente compartió tremendas revelaciones y sus seguidores no tardaron en reaccionar A dos semanas del sensible fallecimiento de la periodista Edna Schmidt, quien trabajó tanto en Telemundo como en Univisión, por fin revelan la causa de su muerte. Fue la reconocida psíquica Vieira Vidente quien hizo esta tremenda confesión. A través de su canal de YouTube, la vidente compartió un video, que a la fecha tiene más de 65 mil vistas, donde cuenta lo que “hay detrás” de esta partida, así como lo que en verdad pasó, y por si fuera poco, también comentó sobre María Celeste, quien recientemente se incorporó a las filas de CNN. ¿De qué murió Edna Schmidt? Vieira Vidente lo cuenta Luego de dar la bienvenida a sus seguidores, Vieira Vidente compartió que la lectura de las cartas que le hace a la periodista es con mucho cariño y amor, ya que su fallecimiento le tocó “muy fuerte” porque le gustaba cómo era ella y la luz que transmitía. “Fue una mujer elegante, fue una mujer hermosa y tristemente ya no está con nosotros. Las cartas y mis ancestros me están diciendo que Edna Schmidt fue una mujer muy sufrida, una mujer que no se sintió muy querida en el medio artístico y con el público que la seguían”.

Descubre algo más sobre Edna Schmidt A continuación Vieira Vidente aseguró que la periodista se sentía muy traicionada por personas muy cercanas a ella, además de que en sus últimos años estaba muy dolida, no solamente por la muerte de su madre o de su pareja, sino por algo más. “Ella se tomaba las cosas muy personal, tenía una gran humildad, pero le dolía todo, le tocaba muy adentro y había cosas que no las dejaba ir tan fácilmente y les daba mucha vuelta”, compartió la psíquica, aunque lo que diría más adelante sorprenderá a todos.

Asegura que la periodista no dejó de tomar En varias ocasiones, Edna Schmidt confesó que había tenido problemas de alcoholismo, algo que incluso le causó problemas en sus lugares de trabajo, y aunque había dicho que era un tema que ya había dejado atrás, al parecer la realidad fue otra. “Las cartas me están diciendo que ella no dejó de tomar, ella todavía siguió con ese vicio. Veo que algo le pasó en su propia casa, pero ella no estaba bien, estaba como tomada, es lo que me marca aquí”, compartió Vieira Vidente, quien insistió una vez más que esta lectura de cartas la hace con mucho respeto.

Problemas en Univisión y en Telemundo “Hay algo más. A ella le dolió mucho no solamente la despedida, que se fue de Univisión, luego le pasó una situación en Telemundo, todo eso a ella le afectó bastante más que la despedida de Univisión. Ella como que tuvo situaciones en ambas cadenas”. De nueva cuenta, Vieira Vidente mencionó que un golpe muy duro para Edna Schmidt fue haber perdido a su madre y a su pareja, lo cual no pudo soportar, además de que su vida desde pequeña no fue para nada fácil y ya tenía una “letra marcada”.

A Edna Schmidt le habría faltado “fortaleza” Con el respeto que se merece, Vieira Vidente dijo que lo que le habría faltado a la periodista en su vida fue “fortaleza”, convencerse de lo que quería hacer y hasta donde quería llegar: “Ella desde pequeña fue una mujer muy fuerte y sufrida”. “Se entregó mucho, fue una persona que se entregaba de corazón y le gustaba mucho la comunicación, cuando tenía una amiga lo contaba todo, era muy abierta, lo cual a veces no es muy bueno, porque uno tiene que saber a quién y cuándo le dice las cosas” (Archivado como: Revelan la causa de la muerte de la periodista Edna Schmidt).

Edna Schmidt se fue a Puerto Rico para estar mejor Ya casi para finalizar con su revelación, Vieira Vidente aseguró que Edna Schmidt se fue a Puerto Rico para “supuestamente” estar mejor, pero con lo que no contaba la periodista fue que ahí le iría peor de lo que ella hubiera esperado. “Tuvo una muerte, como ella quiso, en su país, bajo las plantas, las matas, lo que le gustaba, pero las cartas me están marcando que ella siempre estaba en cama, aquí la veo muy pensativa, no tenía ganas de vivir, ya no podía más, como quien dice, se fue a su país buscando algo mejor y le pasó lo peor”.

Le llegó la nostalgia Vieira Vidente comentó también que durante su estancia en Puerto Rico, a Edna Schmidt le llegó la nostalgia, además de recordar las muertes de sus seres queridos, entre otras cosas: “No aguantó más y cayó en una depresión, lo que la llevó a que siguiera tomando y estuviera más mal”. “La verdad va a salir a la luz más adelante. Para 2022, muchos van a saber que fue lo que pasó. Ahora, no van a decir todo completamente. Si dicen que su muerte fue por una caída o por un derrame cerebral, van a decir otra cosa, no van a decir honestamente de qué fue para no dañar la reputación de esta gran periodista”.

“Ella no estaba bien” Para finalizar, la psíquica aseguró que al momento de su muerte, Edna Schmidt no estaba sobria ni estaba bien: “Ella estaba un poquito ‘picadita’, con respeto lo digo, qué triste, porque a mí me gustaba cómo era ella. Cuando yo me enteré de eso, yo no me esperaba algo así tan fuerte”. “Ella no fue la misma nunca, estaba un poquito sobrepasada de peso. Cuando daba sus entrevistas la miraba confundida e ida, no iba al grano, como que variaba y cambiaba las conversaciones. Ya ella no estaba muy bien, sufría bastante y me hubiera gustado verla más fuerte”, concluyó Vieira Vidente.

Reacciones de los usuarios No pasó mucho tiempo para que seguidores de la psíquica reaccionaran a esta confesión: “Qué triste, era una gran persona… la llegué a ver en un restaurante en Chicago con sus compañeros de Univisión 66 cuando comenzó en noticias locales”. “Qué triste… esta gran señora, gran persona y gran profesional, tan joven… qué pena. Descanse en paz”, “Bella mujer y muy inteligente. Excelente reportera Edna Schmidt. Dios la bendiga siempre en el cielo con Dios”, “A mí también me tocó muy fuerte el fallecimiento de Edna”, se puede leer en más comentarios (Archivado como: Revelan la causa de la muerte de la periodista Edna Schmidt).