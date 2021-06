Resurge video del día en que periodista Edna Schmidt reconoce que perdió su carrera por culpa del alcoholismo

Tras la noticia de su muerte, usuarios critican a empresas en que trabajó por no ayudarla

Reconoció que fue a trabajar alcoholizada y por eso perdió su carrera Resurge video del día en que Edna Schmidt, periodista de Univision, reconoce que perdió su carrera por culpa del alcoholismo, de acuerdo a una entrevista que dio para ese canal y que se reprodujo en la plataforma de Youtube. La reconocida periodista hispana que trabajó para cadenas como Univisión y Telemundo y tras la noticia de su deceso, usuarios de las redes sociales criticaron a la primera empresa por no ayudarla cuando más lo necesitaba. REVELA SU VIDA En la entrevista para esa cadena de televisión, la comunicóloga Edna Schmidt comienza a hablar del alcoholismo en su vida personal y profesional, con un pesar en su rostro, que fue evidente y causó conmoción entre todos los televidentes que la presenciaron. Hoy, tras su muerte, este video continúa ‘echándole’ fuego a la leña, puesto que mucha gente considera que ella pudo salir adelante si hubiera tenido apoyo de más gente y de la empresa misma, por lo que a continuación te dejamos el material.

Edna Schmidt: LA PRIMERA TRAGEDIA La periodista comienza al explicar que “yo me voy a la ciudad de Miami a principios de 2002 y un mes siguiente me siguió mi novio en aquel entonces, prometido. Yo me fui para Puerto Rico el primero de enero con la intención de regresarme el cuatro”. Y agregó: “El tres de enero me llama su mamá que estaba de visita en Miami, pero no me quería decir por teléfono qué había pasado, pero yo ya sabía, yo estaba llorando como histérica, porque me dijo ha pasado algo, ha habido un accidente”.

Edna Schmidt: NOVIO FALLECE EN ACCIDENTE Entonces la mamá le dijo: “Hay una emergencia con David, necesito que regreses, y bueno lo que pasó fue que falleció el tres de enero y eso me afectó de muchas maneras, no tomé antidepresivos, pero me refugié en el alcohol”. Luego explicó: “Hay días pesados verdad que uno llega a la casa, uff, lo primero que quiero es quitarme lo zapatos y el maquillaje, mi sustancia de predilección siempre fue el vino blanco y yo llegaba y me sentaba a ver televisión y me tomaba fácilmente una o dos botellas de vino”. Para ver el video haz click aquí.

Edna Schmidt: FUE CON UN ESPECIALISTA En sus declaraciones Edna Schmidt confesó todo lo que hacía por alcoholismo: “Siguió escalando hasta que hasta que a veces me tomaba tres botellas de vino sola. Yo pensaba que lo estaba ocultando muy bien, pero eso es una tontería porque el alcohólico piensa que lo está ocultando muy bien, pero la gente alrededor se da cuenta”. Aquí cuando confiesa todo lo que perdió por culpa del alcohol, entre eso su compromiso: “Se acabó y tú sabes ¿Porqué? Por el alcohol, porque no lo pudo tolerar más, porque él sí trató de ayudarme. Fuimos a ver un especialista en Miami que se dedica nada más a eso”.

Edna Schmidt: FUE ALCOHOLIZADA A TRABAJAR Confesó que cuando fue por ayuda: “En ese momento todavía yo no estaba lista para solucionar mi adicción, o sea, no lo reconocía, estaba en negación. Cuando me diagnosticaron como alcohólica, que pasé mi primer tratamiento, y me dejaron en un hospital del sur de Miami, para desintoxicarme, yo no me quería quedar”. “Fueron los peores cuatro días de mi vida, yo estaba tan deprimida, ya para ese punto estaba arruinando mi carrera. Me puse a tomar, tuve que levantarme muy temprano para ir a la zona cero en Nueva York y era obvio que había tomado”.

"ETXRAÑO SU VOZ" Tras ver el video, la gente comenzó a opinar, mandar condolencias, reconocer su trayectoria e incluso unos aprovecharon para criticar que no la apoyaran para salir adelante de su adicción al alcoholismo, que le hizo perder muchas cosas. "Una muy buena periodista en Chicago, muy querida y admirada por la comunidad puertorriqueña y Mexicana, es algo muy inesperado. Descanse en Paz la gran Edna, aplausos hasta el cielo", "extraño su voz en Univision, muy buena conductora".

RECONOCEN TRAYECTORIA Entonces unas personas admiraron su fortaleza: "Esta mujer era muy bella y tiene una voz preciosa", "Descansa Edna, estás con Dios. Mi periodista favorita, "En paz descanse hermosa, muy buenas presentadora, guapa". "Pobresita! Apenas me enteré de su muerte. Era bien joven! 51 años de edad! Toda una vida por delante, pero Dios la llamó a su presencia. Descanse en Paz", "waoo como envejeció era una de mis favoritas ojalá regrese pronto y deje sus adicciones, opinaron más personas.

"NOTICIAS AL MINUTO" En Univisión Edna Schmidt fue reconocida cuando fue presentadora del segmento "Noticias al minuto". A lo largo de su carrera estuvo envuelta en varias situaciones polémicas, Schmidt era una reconocida reportera quien hace algunos años denuncio que recibió un mal trato por varios años. Lo anterior, mientras se encontraba trabajando y cuando fue despedida por la cadena de Univisión. De ahí que las críticas de los usuarios no se hayan hecho esperar. "Cuando alguien se muere todos dicen era buena, pero a ver si la ayudaron cuando ella necesitaba… así que no sean hipócritas", comentó un usuario de Instagram.

SUS INICIOS Algunos hasta 'culparon' a la cadena hispana de noticias por la muerte de le reconocida periodista. "No se retiro, la sacaron y de ahí vinieron sus depresiones", "es triste que según muchos ahora se dicen estar triste por su partida pero cuántos de ellos en su momento estuvieron con ella acompañándola oh ayudándola así hayan sido 5 minutos no creo que hayan sido muchos", comentaron. Edna Schmidt comenzó su carrera como periodista en su país natal, Puerto Rico, cuando aún era muy joven, luego decidió mudarse a los Estados Unidos, para continuar su profesión, y lo hizo de gran manera trabajando para las dos cadenas más populares para los hispanos en el país.