“A quien le ha tocado ver lo difícil que puede ser estar conmigo y nada de eso lo ha hecho ni por un instante pensar que no le quiere entrar. Un hombre en quien confío plenamente y quien también confía en mí. Gracias por este año y que vengan lo que la vida nos quiera dar”.

Mientras varios usuarios atacaron a esta persona por su comentario, otros se expresaron de la siguiente manera: “Este señor no pierde el tiempo, a todas manda para el otro mundo “, “El viejo cog… bien a gusto”, “Como decía una gran mujer a la que siempre llevaré en mi corazón: sin comentarios”, “Ni la sombra de Edith González”.

Entre las múltiples felicitaciones que recibió la pareja, llamó la atención el comentario que le hizo un internauta: “¿Le gustan güeritas o le gustó por qué así era Edith? Pero bueno, ya un año juntos, parece no fue difícil aceptar en su corazón a otra persona. Admiro esos corazones, a mí me cuesta un poco más aunque estén vivos”.

A poco más de año y medio del fallecimiento de Edith González a causa del cáncer , su viudo Lorenzo Lazo celebra su primer año de noviazgo con Lourdes Peláez y las felicitaciones no se hicieron esperar, aunque hubo quienes le preguntaron si le gustaban “güeritas” o porque tiene parecido con la actriz mexicana.

“Al mal tiempo…”

A pesar de los duros momentos que vivió el economista Lorenzo Lazo con la enfermedad y posterior muerte de Edith González, parece no haber perdido su sentido del humor, sin contar el primer año de noviazgo que celebró con Lourdes Peláez.

En una publicación que está disponible en sus redes sociales, el viudo de Edith González posó al más puro estilo del senador Bernie Sanders, imagen con la que se hizo viral el ex precandidato demócrata a la presidencia de EEUU.

“Usted se ve bien, doctor”, “Súper foto, me encantó”, “Al mal tiempo… mascarilla”, “Caballero, me hizo reír. Bendiciones y saludos”, “Pobre… del frío se congeló”, “Se ve que tiene frío, tápese y cuídese mucho”, “Jajaja, me hizo la tarde”, “Pensé que era la misma persona”, “Estás increíble”, “Igualito”, “Al mal tiempo, cara nueva”, se puede leer en más comentarios.