A dos años de su sensible fallecimiento, recuerdan a Edith González

Su hija Constanza le dedica emotivo mensaje y hace llorar a muchos

“Te recordaré por siempre y para todo”, expresó la joven

Estremecedor. A dos años de su sensible fallecimiento a consecuencia del cáncer de ovario, tras una lucha de varios años, la actriz mexicana Edith González fue recordada por su hija Constanza, quien le dedicó un emotivo mensaje que hizo llorar a muchos.

De acuerdo con información del programa Suelta la sopa, y en el marco del Mes de la lucha contra el cáncer, la fundación Corazones en movimiento le rindió un emotivo homenaje a la protagonista de telenovelas como Corazón salvaje y Salomé.

“Te recordaré por siempre”: Constanza, hija de Edith González

En este evento, estuvieron presentes Constanza, hija de Edith González y el político mexicano Santiago Creel, así como su prima y su tío Víctor González, quienes escribieron un conmovedor mensaje para quien es considerada por muchos la mejor Aventurera.

Cuando le tocó el turno a la joven, no pudo más y exclamó: “Mamá, te amo, te recordaré por siempre y para todo. No he podido olvidarte desde la noche que te perdí”. Por su parte, Víctor González compartió que su hermana enfrentó su enfermedad “no como una guerrera”, sino de manera estoica.