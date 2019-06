Página

Edith González muere a los 54 años.

En abril pasado, la actriz tocó el tema del cáncer de nuevo.

En aquel momento envió un sentido mensaje tras el fallecimiento de María Zarattini

La famosa actriz mexicana Edith González murió a los 54 años, según se informó en la mañana de este jueves la a periodista Mara Patricia Castañeda.

En abril pasado, Edith González manifestó su postura luego de difundirse la noticia con respecto a que nuevamente estaría librando una batalla contra el cáncer.

La actriz y ahora crítica de moda, envió un sentido mensaje luego de darse a conocer que el mundo de las telenovelas mexicanas está de luto, al confirmarse que murió María Zarattini, la escritora de grandes éxitos como ‘La fuerza del destino’, ‘Mentir para vivir’, ‘Tú o Nadie’ y ‘Corazón Salvaje’.

“Maria era inteligente, profunda, irreverente, rebelde, bella, muy, muy bella, imponente. Su adaptación de Corazon Salvaje llevó a este melodrama a los terrenos de la pieza por su profundidad, diálogos, situaciones que buscaba darle el giro hacia la modernidad a pesar de las ataduras del género, ataduras a las que se rebeló y fue contra todo en la creencia de dignificarlo. Llegaba al set y Palomo y yo nos escondíamos. Era profundamente exigente, clara y directa, nunca aceptó las medias tintas. Mis oraciones con tu familia. QEPD”, escribió la rubia.

Ahora, los rumores sobre que el cáncer le volvió, Edith González a través de su cuenta de Instagram, realizó un video en vivo en el que aparece atendiendo una llamada telefónica mientras asegura que su ausencia en el programa “Este es mi estilo” fue por un compromiso de trabajo en Guatemala y no por enfermedad.

González mencionó la opción de desmentir la noticia. “No se puede desmentir algo que no es cierto, se puede decir simple y sencillamente que no pasó, porque esto no se puede desmentir, se desmiente algo que fue cierto y ya se dice que no fue cierto. Algo que no pasó pues no pasó y ya”. (Con información de Agencia México)