Los rescastistas que trabajan por sexto día y contrarreloj en el lugar del derrumbe parcial del edificio de 12 plantas de Surfside (Miami-Dade) anunciaron este lunes el hallazgo de los cuerpos de dos nuevas víctimas, con lo que ya son once los fallecidos, y aseguraron que “la búsqueda va a continuar”.

“Si no se reemplaza la impermeabilización en el futuro cercano, la extensión del deterioro del concreto se expandirá exponencialmente”, indicó el informe. A pesar de que ingenieros advirtieron de importantes problemas estructurales, un funcionario de construcción de la ciudad dijo a miembros de la junta de condóminos de Champlain Towers South que el edificio de Florida estaba en “muy buen estado” casi tres años antes del derrumbe, según minutas de la reunión difundidas el lunes.

“La respuesta de todos los presentes fue muy positiva”, escribió Prieto en un correo electrónico que también fue dado a conocer por las autoridades de la localidad. “Se atendieron todas las principales inquietudes sobre su proceso de recertificación por los 40 años”. Sin embargo, no hay evidencia de que alguna vez se inició con las importantes obras estructurales de concreto, según los documentos.

Trabajos oscilaban los 15 millones de dólares

A los propietarios de los 136 apartamentos se les había informado a principios de año que tendrían que pagar su parte correspondiente de los trabajos por 15 millones de dólares — de los cuales 9,1 millones eran obras mayores — antes del 1 de julio. Ese monto iba desde los 80.000 dólares para un apartamento de una recámara, a más de 330.000 dólares por un penthouse.

Prieto ya no trabaja en Surfside y de momento no se le ha podido contactar. El exfuncionario declaró previamente al diario Miami Herald que no recuerda haber recibido el reporte de Morabito y se negó a comentar sobre la junta de noviembre de 2018. Un abogado de la junta reenvió el domingo las minutas a las autoridades de Surfside, según informó el gobierno de la localidad.