El actor venezolano hizo fuertes declaraciones durante la presentación de la película “Jungle Cruise”

Quiere que las personas entiendan que sigue existiendo una pandemia

“Tengo familiares muriendo de COVID”

Édgar Ramírez declaró en una conmovedora entrevista su experiencia personal con el coronavirus. El actor venezolano habló de lo que ha estado pasando alrededor de su familia y como le pide encarecidamente a la población que no se descuide, puesto que las personas se han confiado y empezaron a descuidarse, ya que hay personas que aún no han podido acceder a la vacuna.

De acuerdo con AP, los casos de coronavirus se triplicaron en Estados Unidos durante las últimas dos semanas, esto se considera parte de la desinformación sobre las vacunas, que han recibido las personas, quienes tienen temor a vacunarse o arriesgarse a los efectos secundarios, y traen como consecuencia una enorme presión a los hospitales y médicos que se encuentran cansados.

La entrevista con Édgar Ramírez

El actor se encuentra promocionando la película que hizo con Disney “Jungle Cruise” y dio una entrevista a The Associated Press, donde confesó que su propia familia está padeciendo enormemente debido al coronavirus, ya que varios miembros habían dado positivo en las pruebas que se habían realizado y los síntomas comenzaron de forma agresiva.

Aunque se encuentra afectado por la noticia, también se dio a la tarea de informar a los medios y hacer uso de su fama para crear conciencia a las personas que se encuentran renuentes de vacunarse o que aún no han podido acceder al sistema de vacunación, también a aquellos que aún se encuentran renuentes de usar el cubrebocas en espacios cerrados y que se arriesguen a convivir con demás personas.