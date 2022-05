Al igual que muchos quiso vivir el sueño americano y se trasladó hacia Estados Unidos para poder trascender lo que él quería hacer. aunque no fue con el primer sueño que él tenía pues asegura que sus padres no lo dejaron profesar la carrera con la que él soñaba. pero ahora es un personalidad muy querida y respetada en Estados Unidos.

De acuerdo con Chicago Tribune, la vida del locutor mexicano Eddie Sotelo no fue para nada fácil. Pues este medio de comunicación asegura que la vida del famoso piolín fue muy humilde, por lo que el comentó en su libro: “Es importante contar tu historia, y cada uno de nosotros tiene historias muy importantes”, dijo Sotelo.

En algunas ocasiones muchos nos dejamos llevar por lo que nuestros padres nos dicen y este es el caso del piolín quién anunciado en su cuenta de Instagram que tuvo que renunciar a uno de sus sueños por hacerle caso a sus papás. pero claro está que no se arrepiente de escoger la profesión que ahora práctica.

El piolín muestra foto: Sus padres interrumpieron sus sueños

Eddie Sotelo conocido como El piolín, compartió a través de su cuenta de Instagram una fotografía nunca antes vista. La instantánea se trata del locutor de origen mexicano a blanco y negro, pero lo que conmueve es el mensaje que hay en la descripción de la publicación en aquella red social donde tiene más de 200 mil seguidores.

“Mis padres no me dejaron ser modelo ¿tuvieron razón?” la imagen consta de él mirando hacia la Cámara en una pose muy particular y además se puede notar que al momento de tomarla era muy joven. pero por esto recibió el apoyo de sus miles de seguidores y de algunos colegas que lo animaron a nunca rendirse.