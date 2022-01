Toda la familia del hispano Eddie Sáenz se pregunta por qué lo mataron, ya que el robo aparentemente no fue el móvil del crimen, dado que los asesinos no se llevaron nada de la tienda. Michael Rivera apunta una teoría. “Este mundo es cruel, ¿sabes?, hay muchos celos, envidia”, dijo el hombre que busca una respuesta tras el asesinato de su hermano.

El dolor de Destiny Sáez al recordar a su padre

Uno de los momentos más emotivos en la vigilia de Eddie Sáenz fue cuando su hija mayor, de nombre Destiny Sáez y quien apenas tiene 17 años, tomó el estrado para recodar la última conversación que tuvo con su padre y en la cual su progenitor le prometió que le compraría su primer auto, algo que desgraciadamente ya no le podrá cumplir.

“Le hablé y le dije que ya me habían dado mi permiso de manejo y me dijo que entonces era tiempo de llevarme al camino… me dijo que me iba comprar mi primer carro y que le iba a poner un moño rosa. Ahora, no puede enseñarme a manejarlo”, fue el desgarrador testimonio de la hija mayor de Eddie, Destiny Sáez.